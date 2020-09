Girauta, en COPE: “Ciudadanos murió asesinado. Lo que hay ahora es una gestoría que se llama Ciudadanos”

Quedamos con Juan Carlos Girauta en el Hotel Wellington de Madrid. Él nos ha citado allí, puesto que se trata de uno de esos sitios que él recuerdan a los viejos tiempos. Tiempos pasados que repasamos ampliamente a lo largo de la mañana con el que fuera portavoz en el Congreso de Ciudadanos, un partido que, entonces, tenía 57 escaños. Hoy se define como un “ciudadano libre” ajeno a la política de partido y enfrascado en la tarea que su buena amiga Álvarez de Toledo abandera: la guerra cultural.

Le preguntamos por la política, qué echa de menos, qué no. Él responde con ejemplos, siendo explicativo. Recuerda a compañeros como Villegas, Hervías, Villacís o Guillermo Díaz. Y por supuesto a Albert. Siempre Rivera, sobrevolando por una conversación en la que repasamos lo que llama una “época estéril, de bloqueo continuado”.

No olvida a que hubo gente que “incumplió sus compromisos”, políticos con “falta de generosidad y una falta de inteligencia política tremenda”. Las críticas también están servidas a lo largo de toda la charla. Críticas a Sánchez y al Gobierno: “Son los españoles los que han puesto a una mayoría de representantes que forma un Gobierno tan lamentable como el que tenemos ahí”. Y críticas a Ciudadanos… o no.

¿Qué es Ciudadanos para Juan Carlos Girauta?

Lo tiene claro. Juan Carlos no duda. “Ciudadanos murió”, sentencia. “Ya no existe. El día que se marcha Albert Rivera, desaparece, señala. “No le ha sucedido un líder con ideas claras ni, muchísimo menos, parecidas a las que movían a Ciudadanos”.

Empieza fuerte y se contiene: “No quiero meter el dedo en la llaga”, pero acto seguido apunta que el partido ‘naranja’ “fue un proyecto que pudo regenerar España y que lo asesinaron poderes muy importantes, a Ciudadanos lo mataron”. Sobre el partido que ahora líder Inés Arrimadas asegura que “lo que hay ahora es una gestoría que se llama Ciudadanos, eso es otra cosa”.

Y aunque no quiere meter el dedo en la llaga, insiste, no en vano es el proyecto al que le ha dedicado “cinco años” de su vida. “Tú ves ahora a Ciudadanos pactando con un Gobierno que está diciendo que pone una mesa paralela a las instituciones. Al Parlament y al Congreso de los Diputados. ¿Para negociar qué? Para negociar un referéndum de autodeterminación. Que lo llamarán de otra manera, consulta de no sé qué. Pero lo va a hacer, un presidente del Gobierno que pacta con Otegi, esa basura humana. Son una banda y no se puede tratar con Sánchez porque es el jefe de la banda”, remata.

Edmundo Bal y Cayetana Álvarez de Toledo

No solo hablamos del pasado con Girauta. Sigue muy de cerca el presente, que comenta fervientemente desde las redes sociales, donde asegura que interpreta a un “personaje”, y no es ajeno a los últimos movimientos del Congreso de los Diputados. Empezamos por su sustituto, por el que en estos momentos ejerce la portavocía del grupo Ciudadanos en la Cámara: “Edmundo Bal, es una persona extraordinaria en lo humano y en lo profesional es un prodigio. Es un jurista de primerísima categoría y eso es todo lo que tengo que decir de Edmundo Bal”, sonríe y pasamos al siguiente tema.

Con Cayetana, en cambio, se deshace en elogios. No duda en llamarla “amiga” y confiesa su “admiración intelectual” por una mujer a la que califica como “brillante, culta, irónica y muy dura con quien hay que ser duro”. Sobre su salida de la portavocía, se nota la complicidad y admite: “Entiendo que un portavoz así en un grupo parlamentario puede ser incómodo para el presidente de ese grupo, ahora, el presidente de ese grupo sabía quién es Cayetana y la escogió él y le pido que fuera ella”.

La covid-19, el 8-M y Cataluña

Tampoco falta el tiempo para hablar de Sánchez y su gestión de la covid-19, la que considera que ha sido “negligente” opinando que “han incurrido en delito, a diferencia de lo que considera la imparcialísima Fiscalía española”. Girauta critica que el ejecutivo desoyera las advertencias “de la OMS y de la Unión Europea” y no se olvida de la celebración de la manifestación del 8 de marzo.

“Toda aquella primera fila cayeron”, recuerda, “la señora Calvo, la señora Montero y la esposa del Presidente”. En su memoria los que ya no están y recuerda cómo “desgraciadamente algún asistente [a la manifestación] ha muerto”. Aparca el tema contundente: “Fue una salvajada, una atrocidad”.

Y por supuesto, en el repaso de la actualidad, no podía faltar Cataluña, donde Girauta se muestra combativo con el nacionalismo y los argumentos que partidos independentistas utilizan para dividir a la sociedad. Con pesar, pero convencido admite “no hay solución” para lo que allí ocurre.

El futuro y la música

Por último, toca mirar hacia el futuro, ¿alguna oferta ara volver a la vieja política de partido? La respuesta no es ninguna sorpresa: “Han llegado insinuaciones”, pero claramente no entra entre sus planes. Nos asegura, eso sí, que Esquerra no le ha llamado. Mientras tanto, se despide de COPE.es haciendo una de las cosas que más disfruta. ‘Temps era temps’ para terminar.