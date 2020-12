La pillada a una reportera de 'El programa de Ana Rosa' tras el Gordo: "Me ha salido del alma"

El sorteo de la Lotería de Navidad es una cita ineludible para todas las televisiones españolas cada 22 de diciembre. No hay cadena nacional que no se vuelque con el evento, toda una tradición de nuestra Navidad. 'El programa de Ana Rosa' no iba a ser menos y, por supuesto, ha dado una cobertura más que amplia al acontecimiento. Con anécdota incluida al poco de conocerse el primer premio.

La pillada a una reportera de 'El programa de Ana Rosa' tras el Gordo

El Gordo de este 2020 ha sido el el 72.897. Uno de los lugares en los que se ha repartido ha sido Madrid. Donde, cómo no, la administración más famosa del país, Doña Manolita, tenía décimos del número. Así, una reportera de Telecinco, Naiara, se ha trasladado hasta el lugar para conocer cómo se estaba celebrando el logro.

Lo primero que ha querido compartir la periodista con Patricia Pardo, sustituta de Ana Rosa Quintana durante las vacaciones, es el relato de una escena que ha podido presenciar: “Un hombre al que le ha tocado el Gordo tenía el décimo en la mano. Cuando se han acercado todos los medios y la gente, el hombre se ha ido prácticamente corriendo para que nadie lo fichara”.

“Vaya emoción”, ha comentado también Naiara en medio del jolgorio típico de una administración de la lotería en la que ha caído el Gordo. En el momento en el que la reportera ha creído que ya no tenía conexión con sus compañeros del plató, ha roto a llorar. “Ay, por favor, ¡qué emoción! Estoy emocionada“, se le ha escuchado decir al cámara que la acompañaba.

Patricia Pardo ha destacado lo “emocionada” que estaba su compañera, que ha explicado el porqué de su estado poco después, al darse cuenta de que seguía en directo. “Se lo estaba comentando a Adri, mi compañero. No sabía que estaba pinchada, me ha salido del alma”, ha acertado a decir todavía entre sollozos.

“Estoy muy emocionada, durante este año no me ha tocado dar muy buenas noticias y esta me hace especial ilusión”, ha seguido liberándose Naiara, que contaba con la total complicidad de Patricia Pardo ante “un año muy complicado para todos”. “No me extraña que te emociones, que se te quiebre la voz y se te caiga una lagrimilla… A mí también se me está quebrando la voz por tu culpa“, le ha reconocido la presentadora, también emocionada, a colación de lo ocurrido.