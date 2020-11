¿Pillada en un reportaje de TVE en la Cañada Real? Las redes lo tienen claro

Todo parecía indicar que no habría problemas. Ir con las cámaras de TVE a la Cañada Real, una zona humilde y que sufre repetidos cortes de luz, y narrar cómo es la vida de los vecinos allí. El problema con el que se ha encontrado el ente público es con uno de los detalles que parece mostrar un pequeño fragmento del reportaje. Rápidamente se ha convertido en tendencia las redes han apuntado a algo que nadie esperaría ver en ese contexto: un Porsche.

¿Hay un Porsche en el reportaje de TVE en la Cañada Real?

Lo cierto es que no podemos confirmar este extremo, pero hasta diputados del Congreso han querido criticar la imagen en la que, ellos defienden que, efectivamente, se ve un coche de alta gama. La pieza para el informativo ha sido compartida por una de las cuentas de Twitter del propio programa de TVE:

Junto con el vídeo, acompaña un texto que dice lo siguiente: "La Cañada Real, en Madrid, es uno de los asentamientos más humildes de Europa y sus vecinos vuelven a la calle a protestar porque llevan ya dos meses con cortes en el suministro eléctrico".

En el vídeo se puede ver cómo los vecinos encienden lumbres a primera hora de la mañana, con el objetivo de calentarse y de tener luz. Justo en ese momento, se procede a seguir a una de las vecinas que enseña el interior de su casa. Es ese momento, ese preciso instante en el que muchos de los usuarios de las redes han apuntado a que el coche que aparecía en el fondo se trataba de un coche de alta gama.

Luz no, pero un buen Porsche en el patio de su casa que no falte.



Tres coches, he contado yo. https://t.co/OAaSYbbXv3pic.twitter.com/ZO7uRRYaA1