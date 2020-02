La pesada broma de Arturo Valls sobre Màxim Huerta: "¡Anda!"

El periodista y escritor Màxim Huerta está disfrutando de una segunda época dorada en el mundo de la televisión. El exministro de Cultura presenta desde el verano el programa "A partir de hoy" en La 1 de TVE por las mañanas. Aunque el magazine comenzó titubeante, poco a poco se ha ido asentando como una alternativa a "El programa de Ana Rosa" o "Espejo Público".

Màxim Huerta aterrizó en la programación de la cadena pública después de permanecer un año fuera de los focos tras su brevísimo paso por el Ministerio de Cultura y Deporte en el primer gobierno de Pedro Sánchez. Màxim fue la gran sorpresa de la lista de 'ministros-estrella' que configuró el líder socialista tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy. Pero la cartera sólo le duró una semana a Màxim tras conocerse que eludió el pago a Hacienda de 218 322 euros, empleando una sociedad para tributar por sociedades y no por IRPF, además de cargar a esta otros gastos no relacionados con la actividad. Estos gastos injustificados alcanzaban la cantidad de 310 150,15 €, los cuales incluyen gastos derivados de una segunda vivienda privada en la playa.

Su mandato de ministro fue el más breve del período democrático actual comenzado en 1978. Huerta fue sustituido en el cargo de ministro de Cultura por el gestor cultural José Guirao, exdirector del Museo Reina Sofía y de La Casa Encendida. El propio Màxim contó después lo duro que fue para él su rápida salida del Ministerio. Reconoció que tuvo que ensayar muchas veces su discurso de dimisión para poder hacerlo sin llorar: "Lo repetí mucho hasta que no me hiciera llorar, porque a cada párrafo yo lloraba, me hundía". También confesó que necesitó ayuda psicológica y criticó a Sánchez por no haberle llamado y sentirse "poco protegido".

Ahora, las cosas le van mucho mejor a Màxim y su paso por el Ministerio de Cultura parece algo ya lejano y anecdótico. Pero algunos siguen recordando su breve recorrido por el mundo de la política. Es el caso de Arturo Valls, que en el programa "Ahora caigo" se refirió a él tras esta pregunta: "¿Cuantos días reinó Lady Jane Grey, la primera reina de Inglaterra?". "Nueve", terminó respondiendo la concursante, tras varias intentonas. Entonces, el presentador no se pudo contener. "¡Anda! ¡Es el Màxim Huerta de los Reyes de Inglaterra!", espetó Valls, en una clara alusión a la dimisión del exministro.