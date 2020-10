La presentadora de la cadena de televisión estadounidense, Becky Anderson, dejó descolocada la semana pasada a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, con una pregunta sobre la segunda ola de contagios por coronavirus. La representante del Ejecutivo se mostró contrariada a la hora de dar respuesta a la cuestión que la periodista presentaba sobre los últimos datos que está registrado España respecto al COVID-19 y que han llevado al cierre de la capital con medidas restrictivas que han entrado en vigor este viernes por la noche.

La ministra de Exteriores se defendía de que el pico de contagios que está experimentando nuestro país se debe, en realidad, a una tendencia que comparten la mayoría de países de la Unión Europea, en un intento por calmar la histeria. Por ello, avisaba a Anderson de que el gobierno está menor preparado para combatir los contagios de como estaba Sanidad a principios de este año, cuando se decretó el estado de alarma y el cierre completo del país.

Laya, en la CNN: “España no es la excepción”

“Lo que está pasando en España es la regla, no es la excepción. Lo que vemos en España es lo que estamos viendo en Francia, en el Reino Unido, en la República Checa, en Holanda...” se defendía la ministra de Exteriores en la entrevista de la CNN del pasado 24 de septiembre. “Puede que seamos los que más lo estemos sufriendo, pero lo que estamos viendo es una segunda ola de casos”, argumentaba.

“No obstante, tiene una forma diferente de la primera ola, no desde el punto de vista del covid en sí mismo, sino que ahora sabemos más, y podemos manejarlo mejor. Es exactamente lo que estamos haciendo”, explicaba Laya en directo en la cadena estadounidense. “Entendemos que, al abrir espacios para libertad de movimientos, vemos nuevos casos en la población joven, en las reuniones familiares, en el mundo de la noche o en los temporeros del campo”, explicaba Laya.

“Nuestro papel es rastrear, seguir, identificar y aislar, y hacerlo en momento más quirúrgico que como lo hicimos en marzo, cuando no conocíamos al virus”.

La presentadora de la CNN deja a Laya muda

Becky Anderson, tras la explicación de Laya, tomaba una pausa para asimilar y cuestionar todo lo que acababa de escuchar: “Todo lo que dicen tiene sentido, pero no parece que esté funcionando, con todo el respeto. Así que, ¿qué van a hacer ahora?” Una respuesta tajante que deja en evidencia las últimas medidas del Ejecutivo y, en concreto, de Sanidad. La ministra de Exteriores explicaba y defendía en la CNN toda la batería de medidas para frenar los contagios por covid, unas medidas que no solo no han servido, sino que están llevando a una “intervención” parcial en Madrid, como mantiene Ayuso.

Laya, que no se esperaba la salida de la presentadora estadounidense, se quedaba enmudecida, dudaba y después alcanzaba a responder que esas medidas funcionaron “durante un período de tiempo”. “Bueno, ha funcionado un tiempo, y ahora tenemos que enfrentarnos a esto otra vez, pero armas que no teníamos antes”. Una contestación que no saca de dudas acerca de por qué esas son las medidas correctos si no bajan los contagios y los positivos.