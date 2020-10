¿Está cerrada Madrid? Preguntas y respuestas sobre lo que puede suceder en los próximos días

La discrepancia de criterios entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid respecto a las medidas que hay que tomar para frenar la pandemia en la región está provocando confusión en la ciudadanía, que encuentra dificultades para conocer qué restricciones están en vigor, y a dónde puede o no desplazarse. Una inquietud que es especialmente importante en propietarios de establecimientos hosteleros que tendrían que aplicar estas medidas si estuvieran en vigor.

Este jueves hemos conocido la publicación en el BOE de las medidas impulsadas por el Ministerio de Sanidad para tratar de frenar la pandemia en Madrid. Unas medidas con las que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está de acuerdo. ¿Están en vigor? ¿Es obligatorio cumplirlas?

En COPE intentamos responder algunas de estas dudas sobre lo que está ocurriendo en la capital y lo que puede pasar en los próximos días.

¿Está cerrada Madrid?

De momento, no. La publicación en el BOE de las medidas aprobadas por el Ministerio de Sanidad no implica su vigencia inmediata. Lo ha explicado en 'Herrera en COPE' Sergio Barbosa: “Esto no es la entrada en vigor inmediata. El Ministerio de Sanidad da publicidad del acuerdo alcanzado ayer con algunas comunidades, pero no con todas. Al comunicar la orden a las autonomías, estas tienen 48 horas para aplicarlas. Madrid denuncia que a los criterios generales contemplados por Sanidad, no se han añadido criterios técnicos o asistenciales y considera que la orden no tiene validez jurídica por no haberse aprobado por consenso y piensa recurrirla a los tribunales".

Esto significa que, como muy pronto, las medidas comenzarían a aplicarse 48 horas después de su publicación en el BOE. Es decir, el sábado por la mañana. A partir de ahí observamos las discrepancias entre lo que dice el Gobierno de España y lo que dice la Comunidad de Madrid.

¿Qué dice el Gobierno?

Desde el Gobierno consideran que la publicación en el BOE de las medidas obliga a las comunidades autónomas a su cumplimiento, con independencia de que estén de acuerdo con ellas o no. Madrid es una de las comunidades que ayer se opuso a la aprobación de las medidas, junto a Cataluña, Andalucía, Galicia y Ceuta. Murcia se abstuvo.

Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la obligatoriedad del acuerdo viene marcada por el informe de la Abogacía del Estado, que establece que la norma aplicable en las votaciones del CISN es el artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales.

"Esta ley señala que los acuerdos obligarán a todas las comunidades autónomas, aunque voten en contra,si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso", han recordado, para después señalar que, además, esta ley "deroga todo aquello que resulte incompatible con ella".

Si la versión del Gobierno es cierta, las medidas entrarían en vigor el próximo sábado.

¿Qué dice la Comunidad de Madrid?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a recurrir las medidas aprobadas por el ministro Illa: "Estamos estudiando con el abogado de la Comunidad (de Madrid) y estamos viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente. No hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuela pluma", ha dicho en una entrevista en Esradio Ayuso, que no ha concretado opciones, aunque una de las vías sería recurrir al Tribunal Supremo.

Según fuentes jurídicas consultadas por COPE, lo normal sería que la Justicia impusiera un medida cautelar que frenara la implantación de las medidas mientras el Tribunal estudia el recurso.

La presidenta madrileña ha recalcado que en su artículo 14 el Consejo Interterritorial "obliga a plasmar recomendaciones bajo consenso" pero opina que la reunión del miércoles demostró que éste "no es el afán del Gobierno". "Ha estado desaparecido y ahora tiene muchas prisas en imponer todo por decreto, por imposición", ha comentado.

Por otro lado, ha insistido en buscar "fórmulas intermedias" para evitar "confinar a todo el mundo", ya que considera que el "plan" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para imponer restricciones a la movilidad en diez municipios madrileños "destroza Madrid sin criterio". "Madrid tiene un plan muy claro: detectar quién está contagiando y obligarle a hacer unas cuarentenas", ha dicho.

Una de las cuestiones que más sorprende en la Comunidad es que la orden del BOE no venga firmada, con sucede habitualmente en estos casos.

¿Qué puede decidir el juez?

La primera medida que podría tomar el juez sería imponer medidas cautelares para suspender las restricciones hasta alcanzar una decisión definitiva. De esta manera, las medidas no estarían en vigor hasta que lo decidiera el magistrado.

Después, el juez tendría que decidir sobre el fondo de la cuestión, sobre si las medidas publicadas en el BOE están o no en vigor y si son competencia del Gobierno central o de la Comunidad de Madrid. En ese caso sería el juez el que decidiría si Madrid debe o no ser confinado.

¿Cuáles son las nuevas restricciones y a qué municipios afectan?

La movilidad quedará restringida salvo para la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales y para la asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

Entre las excepciones a las restricciones de movilidad se cuenta el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables o el desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse.

Asimismo, quedan excluidas las actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales, las renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables, la realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables y, por último, cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

La orden establece que los habitantes del municipio afectado podrán desplazarse por dentro del mismo y que se podrá atravesar los municipios siempre y cuando tenga origen y destino fuera de los mismos.

En este contexto, el acuerdo también fija en un tercio el aforo máximo en los lugares de culto. Para los velatorios, el límite queda fijado en hasta 15 personas al aire libre y en 10 en espacio cerrado, sean o no convivientes. Para los crematorios o los entierros, el máximo queda en 15.

Respecto a la hostelería, el aforo máximo será de cincuenta por ciento en espacios interiores y del sesenta por ciento en espacios exteriores. Se prohíbe el consumo en barra, se fija el horario de cierre a las 23.00 horas y se establece un máximo de seis personas por mesa. En cuanto a los locales comerciales, el aforo máximo será del cincuenta por ciento y la hora de cierre no superará las 22.00 horas.

Los municipios afectados por las restricciones serían 10, todos en la Comunidad de Madrid: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz