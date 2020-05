La periodista que pudo dirigir RTVE compara las víctimas del machismo con las de ETA para criticar a Vox

Ana Pardo de Vera es la directora de Público. Además, aparece en diversas tertulias de televisión como en la que se ha generado la polémica. La periodista, que estuvo a un paso de poder dirigir temporalmente RTVE, ha comparado el número de víctimas del terrorismo etarra con el de la violencia machista. En concreto, Pardo, ha asegurado lo siguiente:

"Lo de que Vox no condene las violencias machistas porque digan que no existen no importan, ¿no? Pues tiene más muertos que ETA. Tiene más muertas que ETA, la violencia machista. Para mí Vox no merece ningún respeto. Vox es un partido fascista que ha utilizado las herramientas democráticas para acceder al Congreso de los Diputados".

El momento ha generado cierta controversia y la periodista ha desatado las críticas de las redes por poner al mismo nivel dos realidades que, por dramáticas, afectan a toda la sociedad.

¿Quién es Ana Pardo de Vera? La directora de RTVE que no fue

Pardo de Vera relató ella misma en su cuenta de Twitter cómo fue el proceso de tiras y afloja que protagonizaron Iglesias, Sánchez e Iván Redondo para colocarla a ella o a otro candidato como director provisional de la radio televisión pública. Finalmente ella no fue la escogida, a pesar de que su hermana sí es la presidenta de Adif.

El lunes me llamó Pablo Iglesias para decirme que el presidente Sánchez y él habían alcanzado un acuerdo para que los nombramientos de RTVE dependieran de Podemos. Quería que yo la presidiera provisionalmente hasta que el método del concurso público saliera adelante. Mi cara: �� — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) June 29, 2018

Entonces, mientras se me bloqueaba el teléfono a llamadas y mensajes ��, un tal Iván �� argumentaba que por encima de su cadáver iba a ser yo, que el PSOE no me quiere ni en pintura y que soy “muy de izquierdas”. — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) June 29, 2018

Y al presidente del Gobierno, entonces, se le encendió la luz ��: “No pueden ser presidentas las dos hermanas” ��‍♀️ y zanjó la cuestión pasada la medianoche aceptando al grandísimo Andrés Gil ���� — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) June 29, 2018

¿Cuántas víctimas hay de ETA y de la violencia de género?

Aunque resulte de mal gusto comparar ambas realidades, lo cierto es que la cifra de víctimas oficiales de ETA varía. Según Interior serían 853, según el Gobierno vasco, 837 y según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, 955.

En cambio, mujeres asesindas por violencia de género en España desde que hay registros 2003, ha habido 1.052, sumando las 19 mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas este año 2020.

Efectivamente, Ana Pardo de Vera tiene razón y han muerto más mujeres por violencia de género que víctimas ha dejado el terrorismo de ETA, lo que ha causado indignación es poner al mismo nivel ambas situaciones que tanto dolor han causado a tanta gente, independientemente del número de víctimas mortales.