'El Hormiguero': Pablo Motos explica cómo quería llamar a las hormigas antes de 'Trancas y Barrancas'

Pablo Motos lleva dieciséis temporadas al frente de 'El Hormiguero'. El programa se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas que es visto por varios millones de espectadores cada noche en Antena 3. Sus invitados, sus pruebas y el toque personal que caracteriza el programa ha hecho que su éxito esté asegurado año tras año.

En este sentido, el éxito no es solo de Pablo Motos, también de todo el equipo que le rodea desde sus comienzos, y que fueron claves para la creación de uno de los símbolos del programa: 'Trancas y Barrancas'.

Las hormigas son la identidad del programa, y detrás hay muchos secretos que el propio Pablo Motos explicó hace unos meses en 'El Hormiguero'. A continuación los repasamos, e incluso conocemos cuáles eran los nombres para las hormigas que estaban encima de la mesa antes de 'Trancas y Barrancas'.

En un programa de hace unos meses, Jorge Salvador aparecía para realizar su sección habitual. El director de 'El Hormiguero' pedía a Trancas y Barrancas que si se podían meter debajo de la mesa porque iban a hablar de ellas, emulando a Motos en uno de sus últimos monólogos cuando se dirigió a los niños: "Hace 15 años cuando nos encargaron el programa, Pablo Motos, yo y el antiguo realizador del programa quedamos en un hotel para seguir creando cosas para el programa", comenzaba contando.









"De repente llegó Pablo diciendo que había traído una idea buenísima: 'Vamos a sacar dos muñecos de trapo que hablarán', yo me quedé en shock", explicaba como esa idea le dejó conmocionado, ya que no le veía ningún tipo de sentido. "Ha dicho dos muñecos de trapo. ¡No!, dentro de poco tengo que ir a un despacho de un directivo de televisión a decirle que tengo dos muñecos de trapo que van a hablar. Esto a un directivo en los años 2000", comentaba sobre lo complicado de la idea de su socio.

La cosa empeoró, ya que Pablo Motos además de la idea, llevó a esa reunión a los muñecos ya hechos, algo que Salvador reproducía en el plató de 'El Hormiguero' con un calcetín con ojos en su mano: "Estaba convencido de que tenía que ser un calcetín con dos ojos. Ahí, el shock se me fue porque me enfadé. Intenté convencer a Pablo de que no era buena idea".

"Te pusiste a gritar", respondía Motos que pedía la palabra: "La idea ya sé que no funcionó. Para mí los calcetines me parecía muy gracioso que salieran dos pies de la mesa y hablaran. Era una idea, y en mi cabeza era el mundo de la fantasía, el paralelismo del surrealismo y la imaginación", se excusaba.

"Empezamos a discutir, tú un calcetín, yo una hormiga, comenzó a subir el tono en ese hotel, tanto que los recepcionistas del hotel vinieron a llamarnos la atención. Al final solo te convencí de una manera, diseñando unas hormigas". Salvador enseñaba los primeros diseños de las hormigas.

La primera aparición de Trancas y Barrancas #MuñozTosarEHpic.twitter.com/dmW9SzKCZ2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 12, 2020

"Yo tras ver los diseños entré en razón, pero me volví literalmente loco. Me empecé a ver todas las películas que existían donde hubiera un muñeco, películas de Spielberg. Me di cuenta de que la primera locura fue que pone a todos los muñecos con los ojos azules, la segunda idea es que los muñecos perdían la vida porque no se les movían los ojos. Di mucho por saco con la movilidad de los ojos de los muñecos", decía Motos mientras confesaba algunos secretos de las hormigas.

Trancas y Barrancas se indignaban al escuchar que finalmente la idea de las hormigas había funcionado. "No hemos funcionado, lo hemos petado. ¿Sale tu cara en las TostaRica?", preguntaba en tono chulesco Barrancas.

En ese momento Salvador daba paso a las imágenes del primer día de las hormigas en el mundo de la televisión, un primer día donde se les podía ver algo cambiadas y con una voz muy diferente: "Barrancas ha mejorado muchísimo con el tiempo", decía Motos. "Con el tiempo nos hemos hecho alguna operación de estética", explicaba Trancas.

Los nombres pensados para 'Trancas y Barrancas'

A continuación los responsables del programa continuaban revelando algunos secretos como cuál iba a ser el nombre de las estrellas del programa. Fue Marron quien finalmente lo decidía: "Cuando ya teníamos los muñecos, los vi y dije que les pegaba lo de Trancas y Barrancas". Algunas de las opciones que se barajaron para bautizar a estas hormigas fueron 'Troche y Moche' o 'Pipa y Popa'.