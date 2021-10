Las consecuencias que ha tenido para Pablo Motos entrevistar a Omar Montes en 'El Hormiguero'

Omar Montes fue el invitado el pasado jueves al programa que cerrara la semana de 'El Hormiguero', formato presentado por Pablo Motos en Antena 3. El reconocido artista visitó el plató de 'Trancas y Barrancas' para presentarse su nuevo libro y también para hacer un repaso de su carrera profesional, marcada por el éxito que consigue con cada una de sus canciones.

Desde que empezó la vuelta al cole y los programas de televisión han arrancado una nueva temporada, 'El Hormiguero' está pisando fuerte. Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos y su equipo están sorprendiendo a la audiencia. Esta vez, para acabar la semana y también el mes de septiembre, el invitado del jueves ha sido Omar Montes. La razón de su visita ha sido la presentación de su primer libro, 'Mi vida mártir', que sale a la venta el 6 de octubre. Nuevo mes y nuevo proyecto para el artista, que inicia su faceta como escritor. No solo fue a presentar su libro, sino que compartió algunas de sus anécdotas más graciosas, una de ellas relacionada con Isabel Pantoja. ¿Qué ha dicho sobre la tonadillera?

Las anécdotas de Omar Montes con Isabel Pantoja

En uno de los momentos más duros de Isabel Pantoja, cuando acaba de fallecer su madre, Omar Montes ha visitado 'El Hormiguero' por la promoción de su libro. Como es ya costumbre en el programa de Trancas y Barrancas, también se cuentan las anécdotas más divertidas y surrealistas que alguien pueda imaginar. El de 'Como el agua', que ya le hemos visto triunfar como artista imprescindible en nuestras fiestas, ahora se lanza a la aventura de dejar su vida escrita en papel. Un Omar con raíces árabes y gitanas que se ha ganado el cariño del público.

Entre las anécdotas del cantante, ha sobresalido la de su abuelo con Isabel Pantoja. "En una Nochevieja te invitó a ti y a tu familia a Cantora: ¿Es verdad que tu abuelo la lió en casa de Isabel Pantoja jugando al Twister?", le ha preguntado Pablo Motos, a lo que Omar ha respondido que "Sí, le veía con una mano por un lado, el pie por otro. Mi abuelo se cayó encima de Isabel Pantoja y casi le aplasta y se la carga. Eso fue un despropósito..." y que "también tenían el Scrabble y el ajedrez, pero a eso apenas jugaban".

El que ha colaborado con artistas tan potentes como Ana Mena o Camela, ha contado más sobre su familia. "No me gusta presumir de esas cosas, pero es cierto. Mi padre fue la persona que trajo el kebab a España", ha dicho. De lo que Omar ha preferido no hablar, es sobre su actual relación con Isabel Pantoja. Hasta lo que sabemos, Montes y Pantoja fueron buenos compañeros y amigos en 'Supervivientes' (2019). ¿Seguirán manteniendo su bonita amistad?





El éxito de la visita de Omar Montes a 'El Hormiguero'

Fueron muchos los temas tratados por Pablo Motos y Omar Montes durante la entrevista, siempre con el tono irónico que caracteriza al artista. En este sentido, el presentador de 'El Hormiguero' se levantó el pasado viernes con una grata noticia, ya que la audiencia que cosechó debido a la visita de Omar Montes fue la más alta de la jornada televisiva el pasado 30 de septiembre. Fue el programa más visto de la televisión con 2.281.000 telespectadores.

¡Terminamos la semana por todo lo alto! Anoche fuimos el programa más visto de la televisión con 2.281.000 telespectadores. ¡Muchas gracias a @omarmontesSr y a todos los que nos visteis! ?? #FelizViernespic.twitter.com/uoQzr19IdG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 1, 2021