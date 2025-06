La desesperación de Gonzalo Miró viendo el debut del Atlético en el Mundial de Clubes: "Da igual"

El Atlético de Madrid debutaba este domingo en el Mundial de Clubes y lo hacía enfrentándose al París Saint-Germain, actual ganador de la Liga de Campeones.

EFE El PSG conquista su primera Champions League

Y para ese estreno, Diego Pablo Simeone decidió darle la titularidad a Antoine Griezmann en el ataque, acompañando a Julián Álvarez. El francés había sido suplente en cinco de los últimos siete partidos del equipo rojiblanco y la decisión del técnico argentino fue sorprendente. Luis Enrique, por su parte, escogió a Gonçalo Ramos para reemplazar a Ousmane Dembélé, que se lesionó con Francia durante las semifinales de la Liga de las Naciones.

EL PSG MANIATA AL ATLÉTICO DE MADRID EN LA PRIMERA PARTE

Un Rose Bowl prácticamente abarrotado iba a vivir el primer gran partido del Mundial de Clubes y así fue. Atlético y PSG ofrecieron un gran espectáculo y no decepcionaron pese a las altas temperaturas de Los Ángeles

El conjunto parisino dominó a los pupilos de Simeone desde el pitido inicial y antes del minuto 20, Fabián puso el 1-0 en el marcador con un disparo desde la frontal del área imparable para Oblak. El español forma parte de la columna vertebral del PSG de Luis Enrique y dio un recital en los primeros 45 minutos.

EFE Vitinha dispara a portería durante el PSG - Atlético de Madrid.

El planteamiento del Atleti era claro: refugiarse en defensa y sorprender al contragolpe. Y a punto estuvo de cazar al París Saint-Germain en una cabalgada de Giuliano, pero el argentino terminó por los suelos junto a Nuno Mendes, que le frenó.

Los minutos fueron pasando y el Atlético de Madrid no lograba acercarse a los dominios de un Donnarumma que vivió una plácida primera mitad. Aunque antes del descanso, Griezmann puso a prueba al italiano con un tímido disparo. Sin embargo, en el contragolpe los rojiblancos recibieron un segundo mazazo cuando Vitinha, aprovechando la pasividad de Le Normand y Lenglet, marcó el 2-0.

LA DESESPERACIÓN DE GONZALO MIRÓ VIENDO EL DEBUT DEL ATLÉTICO

Paco González preguntó a los comentaristas de Tiempo de Juego al descanso por los cambios que harían en el Atleti en la segunda parte y Gonzalo Miró fue muy claro con su opinión. "Yo... yo estoy desesperado, Paco", empezaba diciendo.

EFE Los jugadores del Atlético de Madrid durante un entrenamiento en Los Ángeles

Y agregaba seguidamente: "Es un equipo que no juega a nada. Y es más de lo mismo. ¿A qué ha jugado el Atleti? Vosotros decís que no ha sido un baño, pero...".

Petón quiso buscar el lado positivo a esos primeros 45 minutos y comentaba: "No es un baño porque el PSG no está jugando con intensidad. En París, acuérdate Gonzalo, era un remate cada minuto". Gonzalo Miró no estaba de acuerdo y señalaba: "Yo creo que en aquel partido no hubo tantas ocasiones de gol por parte del PSG. Acosó, tuvo la posesión, pero le falto un rematador".

El comentarista de Tiempo de Juego se mostraba hasta resignado y para finalizar dejó una reflexión. "Da igual. Están haciendo con nosotros lo que les da la gana. El PSG no ha sufrido nada y nosotros... no sé, no veo nada del equipo. No puedo echar la culpa a nadie, no puedo salvar a nadie y no puedo hacer nada", sentenció.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.