Triste pérdida para Cristina Saavedra, presentadora de La Sexta: "Mi gran maestra"

La presentadora de laSexta Noticias, Cristina Saavedra, ha sufrido un duro revés en su vida personal y emocionó el pasado domingo a las redes sociales, tras anunciar que había fallecido su abuela. No ha indicado de forma expresa cuáles han sido las causas de su muerte pero el dolor de la presentadora de laSexta es innegable.

La comunicadora ha lamentado la pérdida y ha compartido el honorable y bonito gesto que su abuela quería que tuvieran todos sus allegados durante su entierro, que se celebró el pasado domingo.





"Mi abuela no quería flores en su entierro, quería que ese dinero lo donáramos a la Cocina Económica de A Coruña (comedor social)", ha escrito la presentadora, profundamente afectada por la terrible pérdida. "No ha habido flores hoy. Mi abuela. La otra mujer que me crio. Mi maestra. Qué honor llevar tu sangre. Ya te extraño tanto...", ha concluido la presentadora de La Sexta.

Un mensaje de despedida que se ha llevado ya más de 18.000 'likes' de los usuarios y casi 300 personas han querido trasladarle sus condolencias por la pérdida. Los usuarios han compartido todo tipo de mensajes, pero de forma generalizada destacan palabras como "hay gente que tendría que ser eterna", en referencia a la figura de las abuelas y de su fuerte influencia en las vidas de sus nietos. Cristina Saavedra ha recibido cientos de abrazos, mensajes de respeto y de cariño a través de su cuenta de Twitter en respuesta a su tuit.

Un mensaje similar es el que ha compartido la presentadora de laSexta en su cuenta de Instagram, donde ha publicado además una fotografía "de la última Nochevieja mientras preparaba las uvas".

Esas han sido las palabras que ha escrito la periodista, junto a una imagen en blanco y negro en la que se aprecian las manos de su abuela mientras coloca las uvas en varios platos. "Cuánto me vas a faltar cada día, viejita...".





Los usuarios de las redes sociales, tanto sus seguidores de Instagram como los de Twitter, han lamentado profundamente la pérdida de la presentadora y le han enviado todo su apoyo, así como sus respetos.