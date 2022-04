Pepe Rodríguez reacciona a la publicación de su sueldo como en 'MasterChef': "Puede que a alguien le choque"

'Masterchef' es un talent culinario muy polémico que siempre ha dado mucho que hablar, lo que se ha visto reflejado en redes sociales cuando, la misma noche de la emisión, el programa se convertía en Trending Topic y era lo más comentado. Esto se debe a que en varias ocasiones han cuestionado tanto el comportamiento de los concursantes como la actitud del jurado ante determinadas situaciones.

Esto se ha vuelto a repetir la noche del lunes, como consecuencia del estreno de la nueva temporada del talent culinario. Por este motivo, estas últimas semanas, TVE ha estado promocionando la décima edición del concurso, preparándose así para seguir el ejemplo de las entregas pasadas y alcanzar grandes datos de audiencia, siendo una vez más el formato más exitoso de La 1. "Buscamos a un supermasterchef esta temporada, no podemos fallar", dice Jordi Cruz en una de las promos.

Como consecuencia, los miembros del jurado se han convertido en habituales personajes televisivos, cuya popularidad se ha visto disparada y se ha visto reflejada en sus negocios o restaurantes. Una vez más, Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz son los tres jueces de este talent culinario, además de los presentadores desde que Eva González fichó por Atresmedia para ponerse al frente de 'La Voz'.

Gracias a ello, los cocineros han dejado de ser reconocidos solo por ser grandes chefs para también convertirse en reconocidos personajes televisivos. Es por esto por lo que su caché como presentadores no ha dejado de aumentar. Según afirma Bluper, cada uno de los jueces se embolsa 10.000 euros por cada entrega, lo que suma un total de 130.000 euros por cada temporada de Masterchef al estar compuesta por 13 entregas.









De esta manera, el sueldo total del jurado es de 390.000 euros por temporada, por lo que el equipo del programa destina un 7,5% del presupuesto del concurso a ellos, provocando que el presupuesto ascienda a 5,3 millones de euros por edición. Por otro lado, los concursantes también cuentan con un buen sueldo por cada programa, aunque muy lejos de lo que sobran los presentadores. En el caso de la edición anónimos, los participantes reciben 1.200 euros al mes. En cambio, los famosos que componen el casting de 'Masterchef Celebrity' cobran 3.000 euros por cada participación, 39.000 euros para toda la temporada.

"Igual que se sabe lo que cobra el Presidente del Gobierno"



Muchos se escandalizaron al conocer el sueldo de los miembros del jurado. Sin embargo, parece que a los miembros del jurado no les ha importado lo más mínimo que su sueldo se haya hecho público. "No me parece mal siendo una televisión pública. Si se ponen todos los sueldos de todo el mundo por qué no se van a publicar los nuestros, lo que cuesta hacer el programa y lo que cobra el presidente de RTVE", comienza diciendo Pepe Rodríguez en una entrevista para 'El Televisero'.

"No me parece mal, ¿por qué hay que taparlo? Ya sabemos que hacer un programa de televisión es caro, por todo lo que lleva alrededor y los medios que son carísimos. Si se sabe el sueldo de Messi o de no se quién y son entidades privadas. Pues esto que es en una cadena pública por qué no se va a saber. Igual que se sabe lo que cobra el Presidente del Gobierno o los ministros. A mí me parece normal. Puede que a alguien le choque para bien y para mal. Pero es como todo en la vida, depende de con quién te compares", aclara el chef.

"Todo lo que sea transparencia nos parece maravilloso", decía al respecto Jordi Cruz en una entrevista para 'VerTele'. "A mí me llamó un amiguete y me dijo: 'Joder, estás ganando la mitad que yo'. A mí no me parece mal. Si estás en un medio público las cuentas tienen que ser claras. Lo que ya podemos debatir si es mucho o poco y tal. Seguramente para los números que mueve debe de ser poquísimo. Y comparado con lo que se cobra en otros programas…", insiste Rodríguez. "Te tengo que decir que nosotros nunca hemos pedido ni más ni menos, estamos contentos y encantados... Estamos los tres igualitos, estamos felices y transparencia, que eso nos encanta", asegura Cruz.