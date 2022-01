Pedro Piqueras se salta el guion por lo que ve en directo en Telecinco y lanza una petición al público

Los programas en directo están preparados para enfrentarse a cualquier tipo de imprevisto, ya que, a pesar de tener una escaleta preparada, es habitual que tengan que adaptarse a cambios que se dan en pleno directo. De la misma manera que puede haber algún problema técnico en plató o el presentador puede sufrir algún lapsus, por muy profesional que sea. Las conexiones con los reporteros que se encuentran fuera de plató también pueden fallar, lo que provoca que los presentadores tengan que improvisar y salir del paso en pleno directo, siendo esto lo que le sucedió a David Cantero el pasado martes.

El ser un programa en vivo también permite a los presentadores hacer declaraciones que no están previstas en el guion, lo que ha dado mucho que hablar en varias ocasiones, dado que siempre suele ser para expresar sus opiniones. Parte de la audiencia siempre se ha mostrado muy crítica con estas situaciones, ya que consideran que los presentadores no deben manifestar su opinión y ceñirse a informar. Esto es lo que le ha pasado a Pedro Piqueras.

Un padre desesperado encuentra a su hijo gracias a lo que se ve en unas imágenes de 'Andalucía Directo' Unas imágenes emitidas durante una conexión en directo de Canal Sur ayudan a unos padres a encontrar a su hijo desaparecido Mabel Velasco 07 ene 2022 - 13:03

Piqueras es uno de los presentadores de informativos más popular de la televisión nacional. Tanto que se ha convertido en un mítico rostro de Mediaset España al llevar más de 10 años al frente de ‘Informativos Telecinco’, espacio informativo que fue líder durante años hasta que fue vencido el año pasado por Vicente Vallés desde Antena 3. A pesar de ello, el periodista sigue cosechando grandes datos para la cadena de lunes a viernes a las 21:05 horas.









"Hoy más que nunca"



Este jueves, el comunicador volvió a ocupar su puesto de trabajo en el plató de Telecinco a pesar de ser el Día de Reyes, motivo por el que muchos de sus compañeros se encuentran de vacaciones. Como consecuencia, además de hacer un repaso de la actualidad política, la situación en La Palma y el aumento de contagios por coronavirus, gran parte del espacio estuvo dedicado a las cabalgatas y la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Fue en este momento cuando el conductor del espacio decidió saltarse el guion y hacer un llamativo comentario que no pasó desapercibido para sus fieles espectadores. Tras informar de la llegada de los Reyes Magos, el presentador aprovechó para hacer hincapié en la importancia de no dejar residuos tirados en la calle o el no reciclarlos, dado que es algo muy habitual en la mañana en la que todo el país abre los regalos que les han dejado bajo el árbol.

“No tenemos que olvidar hoy más que nunca la importancia del reciclaje, viendo cómo han quedado todos esos envoltorios“, soltaba entonces el conductor del espacio de Telecinco, dejando claro que seamos responsables con el reciclaje, sin que sea olvidado por la emoción de los regalos.