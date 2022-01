Un padre desesperado encuentra a su hijo gracias a lo que se ve en unas imágenes de ‘Andalucía Directo’

Los programas en directo están preparados para enfrentarse a cualquier tipo de imprevisto, ya que, a pesar de tener una escaleta preparada, es habitual que tengan que adaptarse a cambios que se dan en pleno directo. De la misma manera que puede haber algún problema técnico en plató o el presentador puede sufrir algún lapsus, por muy profesional que sea. Al igual que se puede dar el caso de tener que incorporar noticias de última hora sobre la marcha. Esto es lo que le ha pasado en ‘Andalucía Directo’.

Este 4 de enero, los niños de Sevilla se encontraban muy emocionado antes el recorrido del Heraldo por la ciudad. Como consecuencia, uno de ellos se dejó llevar por su entusiasmo y deseando seguirlo a toda costa, se alejó de sus padres entre la multitud y se perdió. Manuel, con tan solo 10 años de edad, se despistó y se perdió entre cientos de vecinos que se encontraban en la calle, lo que provocó que su padre Antonio le perdiera de vista durante más de una hora.

Tras buscarlo desesperadamente, el padre del niño desaparecido se decantó por ir a la policía para buscar ayuda. Sin embargo, esto no hizo falta y fue la abuela quien encontró al pequeño sin darse cuenta. Antonio recibía una llamada de su madre, con la que descubrió la ubicación del niño. “Susto con final feliz gracias a Canal Sur. Un niño se perdía ayer de sus padres durante la visita del Heraldo a Sevilla. La abuela, ajena a lo que estaba ocurriendo, veía ‘Andalucía Directo’ y se encontró con su nieto en la pantalla. Gracias a eso, los padres pudieron localizar a su hijo”, informaba el presentador del espacio.

"Una hora ya que el niño no aparece y, cuando estoy hablando con la policía, me suena el teléfono y es mi madre diciéndome: 'Oye, niño. ¡Qué guapo está el niño en la tele! Está saliendo en directo ahora mismo'", contaba el padre de Manuel para el programa. "'¿Que está saliendo el niño en directo? ¿Dónde está el niño?'. Mi madre me dice qué es lo que ve por atrás y se va mi mujer corriendo en busca del niño", explicaba Antonio en los informativos de Canal Sur.









"El niño llevaba una hora detrás del Heraldo"



Mientras sus padres le buscaban sin descanso, el pequeño disfrutaba del Heraldo y de unos minutos en televisión. “Es muy importante la Navidad y que disfrutemos todo el mundo ¡Ole Sevilla!”, exclamaba Manuel muy emocionado. “¿Quieres decir algo a quienes nos están viendo al otro lado de la tela?”, le preguntó la reportera al pequeño, dado que se le veía disfrutar de sus minutos en la pequeña pantalla. “¡Te queremos Sevilla!”, insistía para después lanzar besos a la cámara.

“El niño llevaba una hora detrás del Heraldo y no veía nada más que el Heraldo, con una bolsa de chucherías”, aseguraba el hombre, haciendo referencia a que su hijo estaba tan tranquilo y ni se percató de que se había perdido, mientras que ellos estaban muy preocupados al no saber dónde se encontraba.

No obstante, Antonio aseguraba que ya tienen cierta experiencia en este tipo de situaciones, ya que Manuel se ha perdido varias veces: "En Dubai, en Times Square en Nueva York se nos perdió también. Tenemos historias con los niños para escribir el libro de Petete", bromeaba tras mostrarse muy agradecido con el programa por sacar a su hijo durante la conexión en directo.