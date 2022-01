David Cantero, obligado a disculparse por el error de 'Informativos Telecinco' en directo: "Este lío"

Los programas en directo están preparados para enfrentarse a cualquier tipo de imprevisto, ya que, a pesar de tener una escaleta preparada, es habitual que tengan que adaptarse a cambios que se dan en pleno directo. De la misma manera que puede haber algún problema técnico en plató o el presentador puede sufrir algún lapsus, por muy profesional que sea. Esto es lo que le ha pasado a David Cantero en el 'Informativos Telecinco'.

Durante los espacios en directo, las conexiones con los reporteros que se encuentran fuera de plató puede fallar, lo que provoca que los presentadores tengan que improvisar y salir del paso en pleno directo. Este miércoles, Cantero se vio en esa tesitura y, tras solucionar el problema, no dudó en disculparse con los espectadores. El informativo dedicó gran parte del espacio al temporal por las bajas temperaturas, lluvias y nieve que se prevé para los próximos días.

“Ya tenemos encima otra borrasca, una nueva masa de aire polar que trae nieve y muchísimo frío, hasta quince grados menos”, comenzaba informando el conductor del espacio de Telecinco. “¿Bajón de temperaturas y aguaceros importantes verdad Ángela Llovet?”, se preguntaba el periodista, dando así paso a la reportera que se encontraba en la Playa de la Patacona en Valencia para ampliar la información.

“No, nos oye Ángela”, señalaba Cantero, al darse cuenta de que su compañera no le respondía y no parecía escucharle. Como consecuencia, el comunicador dio paso a una de las piezas que tenían preparadas y que iba a continuación en la escaleta. “Bueno pues vamos a ver la información que teníamos preparada sobre este nuevo temporal de viento, nieve y lluvia”, anunciaba Cantero para enmendar el fallo técnico. No obstante, el presentador se topaba ante otro error.









"Disculpas con este lío con la nieve y los directos"



De pronto, Cantero se encontraba realizando otra conexión en directo. En este caso, fue una reportera desplazada en Huesca quien aparecía en pantalla. Una situación que no se esperaba ninguno de los dos, ya que el presentador había dado paso a una pieza sobre el temporal y la reportera estaba esperando a que le dieran paso. Como consecuencia, un incómodo silencio reinaba tanto en el plató como en la conexión en directo. Ninguno de los dos sabía como salir del paso, por lo que el presentador volvió a coger las riendas.

“Bueno me dicen que de paso a Huesca. Cuéntanos como están las cosas por allí, muchísima nieve”, apuntaba el presentador tras unos segundos en silencio para ubicarse. Finalmente, el equipo del programa se decantó por continuar con la información de Huesca, lo que comunicaron al periodista por el pinganillo. “Sí, una nieve que aquí reciben como un auténtico regalo de Reyes ya que así aumentan los espesores en las pistas de esquí”, informaba Rocío Huerta para dar la última hora sobre el temporal de la zona en la que se encontraba.

Acto seguido, ‘Informativos Telecinco’ retomó la pieza anteriormente anunciada por el presentador y Cantero le dio paso. Nada más recuperar la conexión en plató, el conductor del espacio quiso disculparse con la audiencia por los constantes fallos que se vivieron durante el directo: “Disculpas con este lío con la nieve y los directos”. Después de pedir perdón al público, Cantero continuó con los informativos con total normalidad.