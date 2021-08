Pedrerol se sincera en directo al hablar de su posible dimisión: "Lo estoy pasando mal"

Desde hace unas semanas, la continuidad de Josep Pedrerol en ‘Jugones’ y ‘El Chiringuito’ ha dado mucho que hablar. No obstante, el presentador continuará al frente del espacio la próxima temporada. Esto se debe a que, hace unos meses, el periodista amenazó con dimitir si Sergio Ramos y Leo Messi abandonaban sus respectivos equipos, lo que ha terminado sucediendo. “Suelo cumplir lo que digo”, remarcó Pedrerol entonces.

Desde entonces, los espectadores se han mostrado muy expectantes ante la posible dimisión del presentador. Aprovechando esto, el programa hizo una encuesta sobre si el comunicador debía o no dimitir, cuyos resultados han parecido afectar a Pedrerol. "La encuesta de ayer fue heavy", comenzó diciendo el conductor del espacio tras ser consciente de lo que la gente opina sobre si debería renunciar a su trabajo.

'El Chiringuito' registró en la noche del domingo más de 177.000 votos en la encuesta que lanzó en Twitter. “¿Debería dimitir Josep Pedrerol?”, preguntaba el programa a la audiencia. El resultado de la encuesta ha resultado ser muy llamativo, ya que el 53% de los votantes opinaron que 'Sí', mientras que el 47% se decantó por el 'No'. Asimismo, se ha convertido en la encuesta con mayor participación que ha realizado el programa.

Tras conocer los resultados, el comunicador se sinceró en su programa y reconoció estar muy afectado: " Además del récord de 177.00 votos… Yo tenía la confianza de que la gente de 'El chiringuito' votase para que me quedase y, sin embargo, perdí". Para quitar hierro al asunto, sus compañeros decidieron tomárselo con humor y bromear con los resultados: "Lo mismo votaron los de la competencia".

?? "Hay gente que DICE que me TENGO QUE IR... Venga. Lo PENSAMOS" ??



?? ¿Dimitirá @jpedrerol? ¿Cuál será su DECISIÓN...? pic.twitter.com/191c04BG2V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2021













La gente entiende que me tengo que ir

"Lo estoy pasando mal", reconocía el periodista en pleno directo. "Que la gente sienta que no cumplo mi palabra... No me gusta. Además, he ido siempre de cara y cuando me he equivocado he pedido perdón", agregaba, haciendo referencia a que, a pesar de lo que dijo, continuará al frente del espacio en la próxima temporada televisiva.

"Entiendo que lo que dije en aquel momento se puede interpretar de muchas maneras", asumía Pedrerol. "Yo estaba cabreado. Decir que dimitía si Messi y Ramos se iban era como decir, ¿Esta liga qué es? Si los dos mejores se marchan, ¿Esta liga qué es? No merece la pena", se justificaba el comunicador, aparentemente afectado.

De esta manera, el conductor del espacio de Atresmedia explicó que pronunció aquellas palabras porque nunca se hubiese imaginado que se cumpliría y que Messi y Ramos se fuesen de la Liga española. Al igual que no creía que los espectadores se hubiesen tomado en serio su amenaza. "La gente no ha entendido esa reacción. La gente entiende que me tengo que ir tanto de 'Jugones' como de 'El chiringuito'. Si me voy, me tendría que ir de los dos programas, aunque algunos dicen que solo de 'Jugones", comentaba, ya que fue en ‘Jugones’ donde lanzó su llamativa advertencia sobre su continuidad como presentador.

"Estos días sirven para darse cuenta de que hay gente que te quiere mal y gente que te quiere muy bien", opinaba, algo dolido por la reacción de su fiel público. A pesar de ello, parece que la expectación ante la dimisión de Pedrerol ha ayudado al programa a comenzar su temporada con grandes datos. 'El chiringuito de jugones' se convirtió en el espacio más comentado en redes sociales y alcanzó 15,6 millones de impresiones en audiencia social con 81.900 tuits.