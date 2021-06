Paz Padilla rompe su silencio sobre su despido en 'Got Talent' y planea retirarse: "Me hizo un montón de daño"

Hace unas semanas, se hizo pública la decisión de Mediaset de prescindir de Paz Padilla en 'Got Talent'. La carrera televisiva de la actriz parecía ir muy bien dentro de la cadena, ya que formaba parte de varios formatos y es uno de sus rostros más conocidos. No obstante, después de tres años formando parte del talent, han decidido que no formará parte de la mesa del jurado esta vez.

Además de por esta llamativa decisión de la cadena, la presentadora de 'Sálvame' se ha convertido en una de las protagonistas de esta última temporada televisiva. Esto se debe a cómo ha tenido que afrontar la muerte de su marido Antonio Juan Vidal y a sus recientes entrevistas en los diferentes espacios de Mediaset, concretamente en 'Cuatro Milenio' y 'Mi casa es la tuya'.

La noche del jueves, 'Mi casa es la tuya' emitió su segundo programa de esta temporada. Bertín Osborne contó con Paz Padilla como invitada e hizo hincapié en algunos de los temas más polémicos que ha protagonizado en los últimos meses. La humorista todavía no se había pronunciado al respecto, por lo que sus declaraciones resultaron ser muy llamativas por su completa sinceridad a la hora de responder.

Uno de los temas más comentador fue el llamativo despido de Padilla por parte de 'Got Talent'. Ante esto, la comunicadora se mostró muy molesta, sobre todo por las explicaciones que le dieron para prescindir de ella. Según contó la actriz, la cadena le reprochó que no hubiera estado al 100% esta última temporada. Esta acusación hizo mucho daño a la comunicadora, dado que sus ausencias repentinas en plató estuvieron motivadas por la enfermedad de su marido en sus últimos meses de vida.









"Me han dicho que yo no estuve al 100%"

"Yo dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarle. Me ha pasado factura. Me lo han dicho... Me han dicho que yo no estuve al 100% y le dije: 'Yo no estuve al 100% para ustedes, pero sí con mi marido, que era el que me necesitaba'", se justificaba Padilla entonces tras recordar que se ausentó durante unas semanas como consecuencia de la muerte de su marido, pero volvió para la fase final. "Me hizo un montón de daño", confesó la humorista, haciendo referencia a cómo se sintió cuando le comunicaron que no estaría en la nueva temporada del talent.

El dolor que sintió por el rechazo de la cadena fue tan grande, que le hizo replantearse su continuidad en la televisión. "Yo me voy a retirar pronto", aseguró entonces Padilla, dejando muy sorprendido a Osborne. "Dos libros más y me retiro", agregaba con humor. Ante su decisión, sus hermanas, presentes durante una parte de la entrevista, le llevaron la contraria y reconocieron que no iba a suceder. "No te van a dejar", le dijeron.

"Yo era humorista, durante una año oculté que mi marido estaba malo. Lo dejaba dándose su tratamiento y me iba a trabajar, a ser graciosa. Nadie lo notó, me dijeron tú tranquila que vas a seguir trabajando, pero no. No me importa, si hoy tuviera que hacerlo lo volvería a hacer", afirmaba, muy orgullosa de la decisión que tomó cuando su pareja le necesitaba y de la manera en la que compaginó su agenda para estar con él en todo momento.