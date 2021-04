De Paz Padilla a Roberto Leal: el motivo por el que algunos colaboradores nunca volvieron a 'Espejo Público'

En los más de 15 años de vida con los que cuenta el magacín 'Espejo Público' que presenta Susanna Griso en Antena 3 muchos han sido los que han pasado por las cámaras, ya sea como colaboradores ocasionales o copresentadores de la periodista catalana. Caras tan reconocibles en otras cadenas como Paz Padilla o en la propia casa de Atresmedia, Roberto Leal, han sido algunos de los que hicieron sus pinitos en el que ahora es el segundo programa más visto de las mañanas en televisión.

No obstante, otras salidas han sido más polémicas y más abruptas que las de los dos anteriormente mencionados. Incluso otras han resultado ser más enigmáticas y, todavía a día de hoy, continúan sin respuesta. En cualquier caso se trata de uno de los programas más longevos de la parrilla, que ha pasado por varias transformaciones, pasando por un tono más social o, incluso, dedicando bastante tiempo al mundo del corazón o la prensa rosa, hasta una marcada línea política.

Roberto Leal y Paz Padilla con Susanna Griso

El camino en televisión de la humorista y a menudo sustituta de Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame', Paz Padilla, no siempre ha pasado por la cadena de Mediaset. Con la excepción de '¡QMD!', la gaditana alternó durante las dos primeras décadas de su carrera trabajos como presentadora y colaboradora en Canal Sur y en Antena 3. Tanto es así que en el año 2008 compaginó el espacio 'Paz en la tierra' de la cadena pública andaluza con apariciones fugaces con Griso, algo que solo duró un año hasta que llegó la competencia: Telecinco la fichó para 'Dejadnos solos', 'La noche en Paz' y, ahora sí, 'Sálvame'. Una historia que ya dura 12 años en Mediaset.

Algo similar ocurrió con el sevillano Roberto Leal, que desde 2011 a 2014 ejerció como copresentador de Susanna Griso, en un rol similar al que ejerce este año Lorena García, que sustituye a la catalana también en vacaciones. Por tanto, a Leal le tocó brillar en verano y Navidad como presentador de 'Espejo Público', sin barba y con el pelo más oscuro. Al menos, hasta que llegó Televisión Española y le ofreció un puesto en 'España Directo', hasta que su regreso a Antena 3 se produjo con 'Pasapalabra'.

La salida de Albert Castillón

Más polémica fue la salida del periodista Albert Castillón, que ejercía como uno de los apoyos habituales de la presentadora durante el programa. Fue precisamente el manifiesto que leyó junto a Carlos Cuesta y María Claver en la Plaza de Colón lo que, según relata, le sacó del programa de Antena 3. “Desde el 1 de septiembre no me han vuelto a llamar para colaborar con el programa”, aseguraba en octubre de 2019.

“Cuando leí el manifiesto de Colón era una cosa que hacía fuera de mi horario en Antena 3. Después de 12 años trabajando para ese programa, que en estos dos meses no haya recibido ni una llamada ni de la directora del programa, Belén Garcia, ni de la presentadora Susanna Griso, no me parece la mejor forma de poner fin a una colaboración”.

De la misma forma, poco se sabe de los motivos por los que Karmele Marchante no regresó a 'Espejo Público' tras sólo una temporada como colaboradora habitual de la sección de prensa del corazón. Un espacio que vivió un momento de gloria cuando reunió a la periodista con Jesús Mariñas en 2019, convirtiéndose en tendencia en redes sociales. No obstante, poco se volvió a ver a Marchante después de las palabras que le dedicó al tenor Plácido Domingo, acusado de abusos sexuales por compañeras de profesión.

“A mí no me vais a dejar a la altura del betún ni vais a conseguir que diga lo que queréis que diga”, respondía enfadada Marchante cuando le preguntaban si sabía si eran ciertas las acusaciones a Domingo.