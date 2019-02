Tres líderes políticos, tres frases en la concentración en Colón

Pablo Casado, líder del PP y de la oposición

El presidente del PP, Pablo Casado, ha remarcado, a su llegada a la manifestación de este domingo en la plaza de Colón de Madrid en contra de la política de diálogo del Gobierno en Cataluña y en demanda de elecciones, que "el tiempo de Sánchez ya ha acabado".

"En cien días tenemos tres elecciones en las que podemos pasar de estas plazas a las urnas, la España de los balcones debe pasar a las urnas", ha proclamado.

Casado ha denunciado la "rendición socialista" y los "tratos bajo la mesa" que, a su juicio, ha desarrollado el Gobierno de Pedro Sánchez "desde la moción de censura" con el único objetivo de "perpetuarse en el poder" y admitiendo para ello el "chantaje" de los independentistas.

El presidente del PP ha criticado que el Gobierno "sea cómplice" de las presiones de los independentistas a la justicia, ahora que la semana que viene comienza el juicio del procés.

Ante esta situación y, aunque ha dejado claro que "hoy no es un día de partidos", Casado se ha sentido "orgulloso" de que se hayan sumado a la protesta "siete partidos constitucionalistas", el PP, Cs, Vox, UPN, Foro Asturias, PAR y UPyD.

"Siete fuerzas que dicen basta de chantajes y de sumisiones", ha remarcado Casado, que ha afirmado que con esta concentración se produce un "punto de inflexión" y empieza la "esperanza de devolver la concordia y la legalidad" en España.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, se ha felicitado de que miles de personas hayan acudido a la plaza de Colón para defender "sin complejos y con firmeza" la unidad de España frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que quiere "doblegar a todos los españoles frente al independentismo".

"Les decimos ahora basta ya y que convoque elecciones, somos nosotros los españoles los que tenemos que decidir que es España y es esta gran nación que hemos construido en estos 40 años", ha destacado.

Albert Rivera, líder de Cs

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "nos va a escuchar clamando viva España y viva la Constitución" y ha afirmado que "si convoca elecciones no hará falta movilizarnos más". "A Sánchez se le acaba la escapada. Hoy, hay un antes y un después en esta legislatura".

Así lo ha manifestado el dirigente de la formación naranja hoy en la concentración convocada por el PP y Ciudadanos, a la que se ha sumado Vox, en la Plaza de Colón de Madrid bajo el lema "Por una España unida, ¡elecciones ya!", para protestar contra la política del Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña.

Durante su intervención, el presidente de Cs ha criticado a Sánchez porque "engañó" al decir que convocaría elecciones "y no lo hizo". "No podemos seguir ni un minuto más con un presidente que es capaz de cualquier cosa. Sánchez nos va a escuchar hoy clamando viva España y viva la Constitución", ha dicho.

"Miles de españoles le están diciendo este domingo a Sánchez no al separatismo y si a España" ha asegurado Rivera, minutos antes de que comenzara la concentración para decir que "ya basta que los separatistas nos marquen el camino y que el conjunto de los españoles estemos al servicio de los que quieren liquidar este país".

Albert Rivera se ha mostrado "orgulloso" de haber convocado esta concentración y ha advertido a Sánchez de que "si permite que los separatistas marquen el camino y se negocien indultos y privilegios para ellos, nos tendrá enfrente".

El líder de la formación naranja no ha descartado nuevas movilizaciones si Pedro Sánchez no convoca elecciones. "Si convoca elecciones no hará falta movilizarse más, pero si permite que los separatistas marquen el camino nos tendrá enfrente", ha concluido.

Santiago Abascal, líder de Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este domingo la necesidad de "sofocar el golpe" en Cataluña "hasta las últimas consecuencias" con la detención de sus "responsables y conspiradores", en referencia, entre otros, al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Abascal ha abogado también por la suspensión de la autonomía de Cataluña en sus declaraciones a los medios al comienzo de la concentración convocada en la Plaza de Colón de Madrid por PP y Cs, con el apoyo de Vox, bajo el lema "Por una España unida, ¡elecciones ya!", para protestar contra la política del Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña.

El líder de Vox ha acusado de "traición" al Gobierno de Sánchez, que ve "ilegítimo y mentiroso" y "sostenido por los enemigos de España, del orden constitucional y de la convivencia entre los españoles", según ha dicho.

"El golpe debe sofocarse hasta las últimas consecuencias con la detención de sus responsables y sus conspiradores. Nos referimos a la Presidencia de la Generalitat, que todavía en las últimas semanas seguía amenazando con una vía violenta, eslovena, para declarar la independencia de Cataluña ante la inacción gubernamental", ha dicho Abascal en alusión a Torra.

También ha abogado por desarticular "las bandas mafiosas y violentas que impunemente ejercen en Cataluña la amenaza y la violencia contra los disidentes del golpe de Estado".

Otra de las demandas planteadas por el líder de Vox es suspender la autonomía de Cataluña e "instaurar el orden constitucional, el Estado de derecho y el imperio de la ley en España".

Por último, y en línea con el lema de la concentración, Abascal ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones después de que el Ejecutivo socialista haya querido "dar una salida política" a los independentistas.

"Han puesto sobre la mesa de negociación la soberanía de España, y la soberanía solo pertenece al pueblo español. El legítimo propietario de la soberanía debe ser llamado a las urnas urgentemente", ha concluido Abascal entre gritos de "¡Viva España!" de algunos asistentes a la concentración.