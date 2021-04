Paz Padilla y Risto Mejide protagonizan todo un choque de trenes en 'Got Talent': "Quien te diga la verdad..."

La última semifinal de‘Got Talent’ emitida por Telecinco este viernes incluyó dos momentos muy controvertidos protagonizados por Paz Padilla y Risto Mejide. Ambos integrantes del jurado mostraron ciertas tiranteces en su relación, a pesar de que esta transitaba por la buena sintonía hasta ahora. La polémica estuvo servida a partir de la valoración de una de las actuaciones de la noche.

Paz Padilla y Risto Mejide protagonizan todo un choque de trenes en 'Got Talent'

Helena Pardo, de 15 años, protagonizó una actuación musical con la que quería sorprender a los expertos del programa. Para ello, decidió interpretar el tema A mi hogar, extraído del musical basado en la película Anastasia. Cuando llegó la hora de las valoraciones, faltó consenso.

“Tienes algo que yo envidio, y es tener 15 años con tanto talento, y tener la valentía de subirte a un escenario. Lo más importante que tú tienes es un sueño, y que vas a luchar por él, y no te va a frenar nadie”, le dijo Paz Padilla a la adolescente. Edurne también le felicitó por su talento, aunque le aconsejó pulir algunos “pequeños detalles”.

Entonces, llegó el turno de Risto Mejide, que no dudó en interrumpir a su compañera para protagonizar una de sus ya tradicionales y rotundas críticas. “No, no es cierto que sea un poquito de trabajo, te falta mucho trabajo. No, no es cierto que lo hayas afinado bien, has desafinado también esta noche. No, no es cierto que sólo descontroles en las notas graves, descontrolas en general. Y no, no es fácil triunfar. Has elegido una profesión muy dura, en la que hay gente muy buena, y tienes que trabajarlo, pero el talento lo tienes”, expuso el también presentador de Todo es Mentira.

Risto decidió complementar esta opinión apostillando: “Quien te diga la verdad no intenta frenarte: quien te diga la verdad te está haciendo un favor”. Unas palabras que hicieron saltar de inmediato a Paz Padilla, que afirmó: “Que tu sueño sea tu camino, y que nunca nadie, ni los críticos mediocres, te confundan”.

La posible pulla a Mejide volvió a salir a la palestra más tarde, cuando los jueces deliberaban sobre otra de las actuaciones de la semifinal. Fue en ese momento cuando el publicista recogió el guante lanzado por Padilla. Tras confesar que no creía que la actuación que acababa de ver tuviese ritmo, Risto reconoció: “Pero no te preocupes por mi valoración, yo soy de los mediocres, ahora te valorarán los que tienen talento, que hable Paz“.