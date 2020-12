Las consecuencias que ha tenido para ‘Sálvame’ y Paz Padilla cambiarse de plató tras el apagón en Telecinco

Mediaset vivió este miércoles un día atípico después de que un apagón fruto de un fallo técnico provocase un apagón en Telecinco y Cuatro que tuvo consecuencias para el programa estrella de las sobremesas, ‘Sálvame’. Un espacio que ayer dirigía la presentadora Paz Padilla que tuvo que trasladarse a otro plató de la cadena para seguir con el espacio del mundo del corazón, así como el programa que presenta Joaquín Prat, ‘Cuatro al Día’, también se vio afectado por el traspiés en la emisión de la cadena.

Sin embargo, aunque Padilla y María Patiño realizaron un vídeo para explicar lo que había sucedido, no ha sido hasta este jueves en el que han podido verse las consecuencias que ha tenido para los presentadores y para Telecinco en particular la accidentada emisión de ‘Sálvame’. No obstante, el momento ha sido toda una revolución en redes sociales, donde momentos como la imitación de Paz Padilla a Risto Mejide se ha quedado ya como algunos de los minutos estelares de la semana.

Apagón en Telecinco y Cuatro

Este miércoles a última hora de la tarde se mascó la tensión en Mediaset después de que tanto Telecinco con Cuatro vivieran un corte de electricidad que obligó a emitir tomas falsas de la serie de televisión ‘La que se avecina’. Eso sí, posteriormente Cuatro pasó a emitir reposiciones y el equipo de ‘Sálvame Tomate’ se trasladó hasta el plató de Todo es Mentira. Lo contaban las propias Paz Padilla y María Patiño a través de un vídeo en la cuenta oficial de Instagram de la primera, donde explicaba entre risas que se marchaban a Cuatro.

“Dónde vamos, qué vamos a hacer…” decía Padilla entre carcajadas mientras se cruzaban las dos presentadoras con el equipo técnico de Cuatro, que las saludaba. Tal fue lo rocambolesco de la situación que la propia humorista no quiso dejar pasar la ocasión y aprovechó para imitar a su compañero de Cuatro Risto Mejide desde el plató de su propio programa llevando las mismas gafas que el ex jurado de Operación Triunfo suele vestir. Y es que, todo se debió a un corte de fluido eléctrico en parte del edificio de Mediaset.

Paz Padilla y María Patiño explicando en Instagram qué ha sucedido en Mediaset con #salvame y #CuatroAlDia.



Me parece maravilloso cómo, en tan poco tiempo, se vuelve a poner en marcha en otro plató un programa como @salvameoficial. pic.twitter.com/bSYVNgyodm — M �� (@casasola_89) December 23, 2020

Consecuencias en ‘Sálvame’

Pero las consecuencias para el programa de sobremesa de Telecinco no se han hecho sentir hasta este jueves, en el que han podido conocerse los datos de audiencia. Aunque el minuto de hora ya se sabía que previsiblemente iba a ir para la final del concurso ‘Mask Singer’, ha sido un duro revés para ‘Sálvame Tomate’ como, en la media general de público, caía drásticamente durante la franja en la que se emitía el programa.

Mientras el mismo martes el último bloque de ‘Sálvame’ registraba un total de 2.217.000 espectadores, este miércoles las cifras caían casi en medio millón de seguidores hasta los 1.852.000. Y es que, hay que tener en cuenta, el apagón solo duró un total de 20 minutos, mientras que el espacio es de una hora completa, de 20 horas hasta las 21h.