Paz Padilla sufre un accidente doméstico que le obliga a ir al hospital: "Me duele mucho"

Este lunes, 'Sálvame' retomaba las polémicas que giran en torno a Canales Rivera y Antonio David Flores. El torero reconoció sentirse traicionado al ver como su compañero ponía a Cinthya Martínez en contacto con el programa para que contase que Canales había sido desleal a su pareja con ella, lo que él negó.

Tras asegurar sentirse mal por ello, Antonio David se disculpó con Canales y le pidió pidió perdón por “todo lo ocurrido y todo el daño provocado”.

A pesar de ello, nada más comenzar el espacio de Telecinco, los espectadores y colaboradores se dieron cuenta de que Paz Padilla se ponía al frente del programa con un dedo de la mano vendado, por lo que sus compañeros no dudaron en preguntarle qué le había pasado.

La presentadora, entre bromas, reconoció que se trataba de un accidente doméstico, el que se había producido con un cuchillo mientras estaba cocinando. Padilla decidió ponerse ella misma unos puntos de aproximación, pero se le infectó y tuvo que ir al hospital.

“Me he cortado, pero lo peor no es que me he cortado, sino que me ha llegado hasta el hueso”, contaba la comunicadora. “Ha sido cocinando”, aseguró, mientras respondía a las preguntas de los colaboradores. “Bueno, a veces digo con la puerta del coche otras con la desbrozadora... Pero ha sido con un cuchillo”, bromeó.

La reacción de los colaboradores

“¿Pero tienes puntos y todo?”, se preocupó Belén Esteban. “Sí. Me los puse de aproximación, me los puse yo, pero luego se me infectó y me he tenido que ir al hospital y me ha llegado al hueso. Así que me han puesto esto”, explicó la conductora del espacio.

“Lydia está mareada ya”, decía una colaboradora, señalando que Lydia Lozano es muy sensible ante las heridas y la sangre. “Si... No sé porque explicáis tanto las cosas”, reconoció Lozano.

“Me duele mogollón, me duele mucho”, se quejaba Padilla. “¿Te lo puede quitar? Para verlo”, le pidió Kiko Matamoros muy interesado. “Hombre un herida abierta...”, le respondió la presentadora algo sorprendida por su curiosidad. “Pero bueno, estoy bien, eh. No pasa nada”, aclaró la humorista tras imitar a E.T.: “Soy E.T.”, exclamaba.