Paula Vázquez intenta atacar al Partido Popular y termina escarmentada: "Si tanta unidad quieres..."

Estos días están siendo días complicados también para los medios de comunicación, no solo por la falta de ingresos publicitarios, ni tampoco la falta de personal en sus puestos de trabajo. El mundo de la información y de la comunicación está sufriendo las intromisiones de las fake news. Muchas son las noticias falsas que estos días van pasando de móvil a móvil con distinto intención, ya sea bien dando falsos consejos contra el coronavirus o dando datos falsos para desestabilizar algún grupo político en concreto.

Es por esa razón, que la presentadora gallega Paula Vázquez ha querido denunciar en sus redes sociales una noticia que ha recibido sobre las fake news que estaba compartiendo el Partido Popular estos días desde sus perfiles. Sin embargo, según ha demostrado uno de los profesionales en comunicación del Partido Popular ha sido la propia Paula la que ha caído en el error que estaba acusando.

Vázquez compartía en sus redes una fotografía de una noticia donde se podía leer que el responsable del Partido Popular en redes sociales había sido bloqueado por compartir fake news. Junto a esta fotografía, la gallega compartía el siguiente mensaje: "Esto si que debería de dar VERGÜENZA. Justo ahora que necesitamos estar más unidos que nunca", escribía transmitiendo la sensación de indiganción y llamando a la unidad.

Hasta aquí podría parecer un ataque justificado de Paula si la noticia que ha compartido correspondiera a nuestros días. Sin embargo el propio Ismael López Martín, responsable de las redes sociales del Partido Popular, contestaba a la presentadora y le demostraba que estaba acusando al partido de Pablo Casado de algo que precisamente acababa de hacer ella, lanzar una información que no se correspondía con la realidad actual.

Ismael comenzaba relatando, que la noticia compartida por Paula es falsa, ya que jamás le bloquearon ninguna cuenta del partido: "bloqueó una publicación por datos erróneos de la web de hacienda", afirmaba a en sus redes sociales, algo de lo que ya se disculpaba el propio Ismael el 2 de febrero. En aquella ocasión defendía que había difundido una información sin mala intención tras basarse en unos datos que no se habían actualizado: "Asumo mi error, borraré el tweet y pido disculpas", confesaba.

He difundido sin mala intención una noticia sobre el SMI que es falsa. Fakenew.

Basándome en datos de la web de la AEAT que no están actualizados https://t.co/U6PTfdONh5 y en alguna info que me llegó y que no comprobé al 100%



Asumo mi error, borraré el tweet y pido disculpas.