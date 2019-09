Paula Echevarría explota por las bromas sobre su aumento de peso: "Me molesta que digan que estoy embarazada"

Paula Echevarría lleva semanas aguantando todo tipo de comentarios y bromas ofensivas sobre su 'cambio físico'. Hasta ahora Paula no había querido hablar al respecto y explicar sus sensaciones ante todas estas corrientes de rumores y opiniones que la rodean. Los que más han sonado en las últimas semanas ha sido un posible embarazo y boda con Miguel Torres.

Por ello, aprovechando la presentación de un nuevo teléfono móvil del que es imagen, Paula ha respondido a todo. ''Me molesta que digan que estoy embarazada, que he engordado me da igual. Este verano me lo he comido todo. Todo Asturias, todo Italia… También hace un año que dejé de fumar y desde entonces he engordado 6 kilos'', ha dicho. Y es que sonaba con fuerza la posiblidad de estar embarada por dos publicaciones de la actriz en su Instagram. En una aparecía una broma con un predicto y en otra se refería a Miguel como ''Qué guapo está papi en televisión'', algo que generó gran revuelo entre sus seguidores y en la prensa rosa.

La foto viral de Miley Cyrus que ha perturbado a sus seguidores La cantante preocupa a sus fans por el estado físico en el que aparece en algunas imágenes subidas recientemente a Instagram 29 sep 2019 - 09:28

Paula ha ido más allá sobre el tema: ''Cuando me separé perdí 10 kilos y ahora he ganado 6. También ha influido que haya dejado de fumar, pero no me agobia. Cuando me quedé embarazada de Daniella engordé 21 kilos y me los quité poco a poco, así que, ya caerán. Hago deporte cuatro o cinco horas a la semana con un entrenador personal. Sobre todo hago cardio, además estoy intentando comer sano”.

Echevarría está en otro momento, más serena y estable junto al exfutbolista Miguel Torres. Y si antes le costaba hablar sobre ello, hoyn lo hace con los medios con total natualidad y habla de su convivencia juntos y de lo bien que se lleva con su hija: ''todo es perfecto'', dijo. También valora que el tiempo haya puesto todo en su sitio y ya no le pregunten por Bustamante en cada acto que va: ''El chicle no daba más de sí. Dos personas se separan. Ya está. Cada uno hace su vida y la rehace'', concluyó diciendo.