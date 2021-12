Patricia Pardo se queda de piedra por la noticia que da Joaquín Prat en pleno directo: "¿Perdona?"

Este martes, Ana Terradillos ha vuelto a ponerse al frente de 'El Programa de Ana Rosa' en sustitución de Ana Rosa Quintana. Tras hacer un repaso de la actualidad junto a Patricia Pardo, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, la presentadora ha dado paso a Joaquín Prat. Como cada día, el comunicador se encuentra al frente del 'Club Social', sección dedicada a la prensa rosa.

Esta vez, el programa ha dedicado gran parte del espacio a la familia Pantoja. Los colaboradores se han preguntado cómo celebrarán las navidades este año tras todos los conflictos que han protagonizado este años. "Cabe la posibilidad e que Anabel y Agustín pasen la Nochebuena solos en Cantora", contaba el presentador. No obstante, la noticia bomba ha llegado al final del programa.

"Patricia, ponedme a Patricia, quiero ver su cara cuando se lo cuente", ha comenzado diciendo Prat antes de dar la noticia, dejando claro que iba a dejar muy sorprendida a su compañera. "Pareja estrella de las navidades, parece ser que ambos han confirmado esa relación", anunciaba el comunicador. "Venga ¿Qué pasa? Que yo no se quién es", reaccionaba Pardo muy expectante ante las palabras de su compañero. "Bárbara Rey y Bigote Arrocet son la nueva pareja estrella de la Navidad", soltaba entonces el presentador, dejando sin palabras a Pardo.









"Me he quedado muerta"

"¿Perdona?", se limitaba a decir la copresentadora, ya que se había quedado sin palabras. "Tengo las imágenes de cómo llegaron juntos a esa fiesta e, insisto, parece que ambos han confirmado esa relación, de la cual yo me alegro muchísimo", señalaba el presentador de 'Cuatro al día'. "El amor no tiene edad, el amor no conoce barreras... El amor llega a tu vida cuando menos te lo esperas", agregaba.

"Me he quedado muerta", insistía la conductora del espacio. "No doy crédito, no me pegan, no hacen buena pareja. Yo creo que ella hacía buena pareja con el rey emérito, no con Bigote Arrocet", soltaba José María Benito, uno de los tertulianos presentes en el plató. "¿Enserio has dicho eso? Eso no lo he dicho yo eh", aclaraba al comunicadora, entre risas. "En el fondo hacen buena pareja", opinaba la periodista.

Tal y como ha confirmado Prat, Bárbara Rey y Bigote Arrocet han confirmado que son pareja. Tal y como ha adelantado 'Infolujo', el humorista y Rey hicieron pública su relación durante la fiesta de Navidad organizada por la empresaria Clara Tena, directora de la revista Madrid Magazine, en el madrileño hotel Wellington. Asimismo, parece que la pareja llevaría tres meses conociéndose, coincidiendo así con la participación de Arrocet en 'Secret Story'. Reality en el que el cómico convivió con Sofía Cristo, hija de su actual pareja.