Patricia Pardo pone contra las cuerdas a Ortega Cano ante la actitud con su mujer: "No hay derecho"

José Ortega Cano volvía este viernes a un plató de televisión y lo hacía en el programa 'Viva el verano' presentado por Toñi Moreno, con una entrevista de lo más sincera en la que el torero no dudó en realizar confesiones sobre su vida privada. Sin embargo, su mujer, Ana María Aldón, tuvo una sorprendente reacción un día después al confesar como se sentía respecto a su posición frente a Rocío Jurado. Ortega Cano ha reaccionado a las palabras de su mujer en 'El programa del verano', donde ha tenido un encontronazo con Patricia Pardo.

El pasado sábado, 'Viva la vida' recordaba la entrevista con Ortega Cano en presencia de su mujer, Ana María Aldón, que vivió un momento muy duro. Al recordar las palabras del diestro sobre Rocío Jurado, Aldón aseguraba que se había planteado "qué hacía ella ahí si este hombre sigue enamorado de su mujer aunque ella no esté", confesaba haciendo alusión a la relación de Ortega Cano y la más grande.





"Ellos tuvieron un amor tan bonito, tan maravilloso, tan idílico... eso a veces me lleva a pensar qué hago yo aquí pero la vida nos ha puesto a los dos en el mismo camino y nos ha dado un hijo maravilloso", confesa. Y añadía, "como yo lo conozco a él, sé el corazón que tiene y sé cómo ama a Rocío, pues llega un momento en el que me siento así". Unas declaraciones realmente duras por las que han querido preguntar al propio Ortega Cano en 'El programa del verano'.

Ortega Cano intenta justificar su actitud en 'El programa del verano'

Patricia Pardo introducía la entrevista diciendo que el torero quería "aclara algún aspecto", y este arrancaba comentando: "decir que lo siento por Ana María, pero ella sabe lo que yo la quiero, la amo y la cuido en todos los sentidos". Unas declaraciones que iban subiendo de tono según proseguía hablando Ortega Cano. "No hay derecho a que digan que la ninguneo, yo la doy todo el sitio que se merece y más en mi vida. Se está hablando de una situación que no existe, ella está atendidísima y eso no tiene nada que ver con lo de Rocío. Tenemos un hijo maravilloso y se está hablando con un desconocimiento tremendo", aseguraba tajante.

Además, ha hecho alusiones a su entrevista del pasado viernes. "Yo no quería ir al programa, repite, porque me siento ya muy cansado de los medios de comunicación, me siento agotado. Vinieron a verme y de alguna manera, y ella era la primera que me animaba a que fuera al programa". Y sobre el momento en el que Ana María se rompía con Toñi Moreno decía: "no entiendo que tenga esa reacción de pronto y que diga eso al respecto. Yo soy su marido y me he portado y me porto maravillosamente con ella".

Patricia Pardo le preguntaba entonces al torero si al llegar a casa tenían una conversación al respecto, asegurando que ella "entiende lo que quiere dejar claro", pero recalcando que la reacción de su mujer se produce y no se la están inventando en el programa. A lo que el torero responde: "yo no puedo quedar en este lugar de cara a la gente y a la calle", ante la mirada de asombro de la presentadora. Pardo le pregunta entonces si ha hablado con ella y el diestro asegura que no y que "no quiere, ya que quiere llevar una vida tranquila", una respuesta ante la que la conductora del programa no pudo evitar asombrarse.

Ortega mejor te hubieras quedado callado cada vez que habla mete mas la pata pic.twitter.com/nTFfgcup1M — ????@lebiram?????????? (@lebiram34980787) August 23, 2021