Patricia Pardo pierde la paciencia y estalla contra una colaboradora de Telecinco: "No me parece bien"

Ortega Cano se encuentra acaparando todos los espacios del corazón desde que concedió una llamativa entrevista en 'Viva la vida', además de por la nueva temporada de la docuserie en la que Rocío Carrasco asegura que desvelará toda la verdad sobre sus conflictos familiares. De la misma manera, Ana María Aldón se ha pronunciado al respecto y se ha mostrado muy molesta por la posición en la que se le había dejado a raíz de las polémicas protagonizadas por su marido.

Este ha sido el tema del que se ha estado hablando estas últimas semanas en todos los programas de Telecinco. Por este motivo, 'El programa del verano' también habló sobre el tema en el 'Club Social' y Paloma García-Pelayo confesó que se había producido una disputa entre el matrimonio desde que se hicieron públicas las declaraciones de Ortega Cano a Toñi Moreno, ya que sus palabras no parecieron gustar a su mujer y colaboradora del programa presentado por Emma García.

"Es falso que tuviéramos una gran bronca, pero sí hubo una discusión. Es cierto que hablamos sobre lo que había dicho y sobre cómo me sentía yo, pero nada más. Ni estamos en crisis ni nada de eso porque yo me sentí mal en un momento puntual, al escucharle a él hablar así de Rocío, pero no es que yo me sienta apartada en mi vida diaria", reaccionó Ana María Aldón tras escuchar las declaraciones de García-Pelayo.

Dado que fue una clara respuesta a 'El programa del verano', el espacio de Telecinco recordó las palabras de la colaboradora este lunes y Patricia Pardo se mostró muy molesta ante su reacción, ya que Aldón fue muy crítica con el programa y con los medios de comunicación por su manera de tratar este asunto, además de señalar concretamente las palabras de García-Pelayo.









"Me parece muy injusto que nos culpe a nosotros"

"No lo entiendo. No me parece bien. Me parece muy injusto que nos culpe a nosotros, a los medios, sobre todo por vosotros, los colaboradores, que sois quienes habéis traído aquí la información", comenzaba diciendo la conductora del espacio algo alterada. "Ella reacciona, llora y se pregunta qué hace ella ahí, en ese matrimonio. Nosotros nos ponemos de su parte y Paloma cuenta aquí que han tenido una discusión, que es exactamente lo que ella reconoce en 'Viva la vida'", defendía Pardo a su compañera.

"Es que aquí hemos contado exactamente lo que ella cuenta el pasado fin de semana y lo que confirma este fin de semana. Ni más ni menos. Por eso me parece injusto que ahora nos critique, sobre todo a Paloma", sentenciaba la presentadora, aparentemente molesta. "Ana María está tratando de hacerlo lo mejor posible, pero creo que esto se le ha venido en contra en casa con su marido", decía entonces García-Pelayo.

"Yo no utilizo la palabra bronca, digo que ha habido una discusión importante. Ella sabe que lo que digo es verdad. La situación es delicada porque hay que tomar decisiones y no siempre son fáciles. Dije el otro día que ella tiene un motivo poderosísimo para seguir hacia adelante, pero defender a su marido se le puede volver en contra. He dado la información hasta donde creo que hay que darla por prudencia", agregaba la periodista, haciendo referencia al hijo de la pareja.

"No está en nuestro ánimo tratar de suscitar ninguna polémica, es más, queríamos respaldar a Ana María Aldón tras sus lágrimas. Aquí solo se ha dado información que posteriormente ella misma ha confirmado. En cualquier caso, esperamos que todo se solucione en la pareja", decía entonces la presentadora para dar por zanjado el tema y dejar claro que su programa no había contado nada que no fuera verdad.