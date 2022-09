Patricia Conde confiesa el motivo por el que pensó en abandonar en 'MasterChef': "Te hacen sentir mal"

Patricia Conde es una conocida presentadora de televisión que ha pasado por reconocidos formatos como 'El Informal', 'Sé lo que hicisteis' o 'LOL: Si te ríes, pierdes'. Actualmente, se ha adentrado en una nueva aventura de la pequeña pantalla y forma parte de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity'junto a Norma Duval, Ruth Lorenzo, Lorena Castell, Xavier Deltell, Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Manu Baqueiro, Fernando Andina, Pepe Barroso Jr., Daniela Santiago, María Zurita, María Escoté, Nico Abad e Isabelle Junot.

Aunque reconoce estar muy contenta, la presentadora reconoce que le "costó mucho tomar la decisión": "Miki me ayudó. Cuando me presentaron la propuesta, lo hablé con mi representante y me preguntó si estaba segura de hacerlo porque yo nunca había hecho nada así. Me costó porque no conocía el formato. Siempre he hecho proyectos en los que ha intervenido la magia de un guion muy bien elaborado. Ana Rosa Quintana es presentadora, pero yo soy intérprete. Siempre hemos hecho un guion fantástico con varios sketches con parodias y gags, hemos hecho la magia de la comedia".

"Y cuando te sueltan en un reality en el que juegas con tus propios sentimientos, y en el que no sabes por dónde vas a salir en esos momentos complicados, me costó mucho. Yo soy muy sensible. La gente me dice: 'Tú eres como la de 'Sé lo que hicisteis'. No, perdona, Sé lo que hicisteis lleva un guion, y yo jamás pegaría a un compañero. No era normal mi forma de actuar en 'Sé lo que hicisteis'... Si existiese esa persona, a mí no me caería bien, pero a la gente sí", agrega en una entrevista con 'VerTele'.









"Estás agotado mentalmente"



"Creo que en todas las ediciones de MasterChef, todos lloran al final o al principio", respondía la comunicadora sobre si la ha resultado muy duro participar en el talent culinario. Al igual que reconoce haber pensado en abandonar en pleno concurso en algún momento: "Se te pasa siempre por la cabeza. Es duro porque el cliente final es el espectador, entonces no puedes hacer mucho más que escuchar el veredicto de lo que he hecho bajo mi corta experiencia como chef".

"No puedo hacer un plato de una estrella Michelín y, probablemente, nunca lo haré en toda mi vida. Podré hacer algo parecido, pero nunca va a llegar a ser algo tan espectacular. Y te hacen sentir mal pensando que a lo mejor sí podrías hacerlo. Y cuando no duermes y estás de cara al público sin dormir porque no has podido conciliar el sueño porque tienes una prueba que no sabes por dónde va a ir, las herramientas que vas a tener, ni si te lo vas a pasar bien; no duermes en toda la noche. Porque, además, estás agotado mentalmente, y al no dormir piensas: ¿Dónde me he metido, qué es esto?", reconoce Conde.

"No había indagado yo en esos mundos del reality, era la primera vez. Yo soy vulnerable, tímida. No soy una persona que muestre mis papeles. Además, siempre me dan papeles en los que muestro a una mujer que dista mucho de la realidad. Si me dicen: '¡Has hecho esto mal!', yo me acojono y no me pongo a discutir con esa persona, y a lo mejor me pongo a llorar, porque soy sensible", confiesa la comunicadora en el mencionado medio.