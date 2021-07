El trascendental paso que ha dado Fabiola Martínez tras su ruptura con Bertín Osborne: "Comienza el viaje"

La empresaria venezolana, Fabiola Martínez, arranca su nueva vida tras la ruptura con el cantante y presentador de televisión, Bertín Osborne. Hace ya unas semanas se sinceró sobre la que será su nueva residencia. En una entrevista explicó que la casa que había encontrado está "reformada para personas con movilidad reducida", en referencia a los problemas diarios que afronta su hijo Kike.

El nuevo hogar de Fabiola Martínez

"No es el centro, pero tampoco es fuera del radio de Madrid como estoy ahora en la casa. El piso está más cerca de todo lo necesario y se puede hacer vida andando...", dijo por aquel entonces la empresaria. Ese momento ha llegado y Fabiola ya ha compartido las primeras imágenes de su hogar. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido varias imágenes en las que pueden apreciarse varias cajas en lo que parece ya la mudanza definitiva a su nuevo hogar.





"Comienza el viaje... ¡Rumbo hacia mi nueva vida!", ha escrito Fabiola en una de las historias temporales de su cuenta de Instagram, para a continuación compartir dos fotografías más de cómo está yendo su mudanza hacia esa "nueva vida". De hecho, en la entrevista que concedió hace varias semanas a la revista Semana, la ex pareja de Bertín hablaba alto y claro sobre su nuevo hogar.

Tal y como contó, sus intenciones era preparar la casa a lo largo del verano para que esté preparada para sus hijos en la vuelta del curso escolar. Algo que ya parece estar en marcha y mientras ella deja la casa completamente lista para su vuelta, tanto Carlos como Kike están pasando toda la temporada de vacaciones en la casa de su padre en Sevilla.





“No tengo planes de verano, más que los niños que pasarán con su padre en el campo el verano hasta que me instale en la nueva casa. Una vez tache esa tarea de mi lista de prioridades inmediata, entonces veré si queda tiempo para unos días de relax… ”, aseguró la expareja de Bertín Osborne.

La ruptura de Fabiola y Bertín

Fue a mediados de febrero cuando saltó la noticia: el presentador y la empresaria habían tomado la decisión de separarse. Tras varios días de rumores, fue el presentador de 'Mi casa es la tuya' quien decidió enviar un comunicado para aclarar los motivos que les han llevado a poner fin a su larga relación, tras quince años juntos.

"Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo...", comenzó diciendo para corroborar la noticia. "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades", aseguró el presentador para evitar las falsas especulaciones.





"Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola sólo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y, como madre, es literalmente única", continuó, dejando claro que ha sido una decisión consensuada y que su relación seguirá siendo buena.

También te puede interesar:

Bertín Osborne anuncia que se separa de Fabiola: los motivos que se esconden detrás de la ruptura

Bertín Osborne confiesa la decisión que ha tomado tras romper con Fabiola: "Para estar en el mercado"