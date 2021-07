Palmira, del público de 'Ahora Caigo', se rompe en un vídeo y lanza un mensaje para Antena 3

Palmira es uno de los rostros más conocido de Antena 3. En concreto, es una mujer que se ha presentado ante el gran público en el programa presentado por Arturo Valls, 'Ahora Caigo'. En las emisiones de los distintos capítulos eran conocidas sus interacciones con el mismo Valls que, conocedor del cariño que había cosechado en el público, no dudaba en darle protagonismo a una Palmira que esta semana ha visto frustrada una de sus rutinas.

Palmira se rompe al recordar 'Ahora Caigo' y a Arturo Valls

En un vídeo que se ha compartido por las redes sociales, hemos podido ver a una Palmira muy afectada por las recientes noticias sobre su programa: "Estoy triste porque me han dado una noticia que... Me ha puesto triste. Me han dicho que 'Ahora Caigo' lo quitan que no lo darán ya y yo estoy muy triste muy preocupada, porque parece mentira que un programa tan bueno, que es alegre, divertido, con un buen presentador..."





Con la voz entrecortada continuaba Palmira: "Lo tiene todo: el presentador es buena persona y es muy guapo yo lo quiero como si fuera mi hijo. A veces le digo que es mi 'Arturito' como si fuera mi niño, porque yo lo adoro", decía sobre Arturo Valls.

La petición de Palmira a Antena 3

Y es que en su vídeo, Palmira no ha dudado en llegar a pedir que desde la cadena se replanteen la decisión: "No comprendo que hayan quitado este programa porque al público le gustaba y a mí me encantaba. Era divertido, alegre y me gustaría que esa persona que ha pensado quitar el programa... Me gustaría que me lo dijera por qué el motivo, si es divertido, es alegre, tiene buen presentador... ¡Qué más queremos, lo tenemos todo, con el público tan maravilloso que hay! ¿Por qué lo ha quitado?", se preguntaba.





Finalmente, ya muy emocionada, decía: "Yo le pido, por favor, que no lo quiten, que lo dejen el programa, por favor y lo añoraréis mucho. Y a mi Arturo le digo muchas gracias. No me canso de darte las gracias por tanto que me quieres... Perdona que me emociono. Me has querido, me has tratado como si fuera tu madre y por eso te adoro muchísimo y por eso siempre te voy a echar de menos. Yo solo se lo pido a Antena 3 que pongan el programa. Perdona si les molesto, pero muchas gracias", concluía una Palmira que solo pedía un "milagrito".

Juanra Bonet le manda un mensaje a Palmira

Y es que lejos de olvidarse de la popular mujer, Juanra Bonet, presentador de '¡Boom!', el otro gran concurso de Antena 3 (con permiso de 'Pasapalabra') le ha querido lanzar un mensaje en respuesta al vídeo de Palmira:

¡Claro! Nos visita casi siempre ?? — Juanra Bonet guion bajo oficial (@ElBonet) July 1, 2021





"¡Claro! Nos visita casi siempre", ha afirmado el presentador al ver el vídeo de Palmira.