Palito Dominguín revela los problemas de salud que sufre después de su paso por 'Supervivientes'

Palito Dominguín ha sido una de las concursantes que más fama ha adquirido tras su paso por 'Supervivientes 2021'. La sobrina de Miguel Bosé, que cuenta con más de 80.000 seguidores en Instagram, ha querido compartir con ellos uno de los problemas que sufre tras volver de Honduras y al que está intentando poner remedio.

Lucía Tristancho Dominguín, más conocida como Palito, forma parte de la conocida familia Bosé. Palito tiene 25 años y es hija de Carlos Tristancho y Lucía Dominguín. Además tiene una hermana, Jara, y por parte de su madre otros dos hermanos, Bimba Bosé y Olfo; por otra parte es sobrina de Miguel Bosé y Paola Dominguín y prima de Nicolás Coronado. El nombre de Palito le viene desde niña, ya que le encantaba recoger palos de la dehesa extremeña.

Desde muy jóven apostó por el arte, como es habitual en su familia. Estudió Bachillerato en Brighton, donde se especializó en Música, Fotografía y Arte. Poco después comenzó sus estudios de Bellas Artes en Bournemouth, Reino Unido. Al terminar sus estudios, volvió a España y se instaló en Barcelona con su novio Harry.





Su vida está muy ligada a la moda y ha ejercido como modelo para Montesinos, Schlesser, Ruiz de la Prada o Cortés, entre otros. Asimismo, también ha dado sus pequeños pasos en el mundo de la interpretación y el arte, en el que destacan sus bordados con motivos naturales.

Su aterrizaje en Honduras ha hecho que aumente su popularidad. Antes de entrar al concurso se mostraba expectante y pedía el apoyo del público para vivir esta aventura. "Estoy superemocionada, superansiosa, con miedo... pero espero que me apoyéis, estoy deseando ir", expresaba Palito.

Tras ser una de las primeras desterradas junto con Lola, ambas han formado una de las parejas más queridas de la historia del concurso, juntas han conseguido ser unas auténticas supervivientes, han aprendido a hacer fuego, a pescar y a comer caliente prácticamente a diario. Pese a esto, su paso por el concurso le ha dejado algunas secuelas que ha querido compartir con sus seguidores a través de su perfil de Instagram.





"Desde que llegué de la isla, la comida me sienta bastante mal, muchas de las comidas. He pensado en quitarme de harinas y ver si las cosas sin gluten me sientan mejor porque la pasta me sienta fatal, la bollería también", confesaba Palito en un vídeo, en el que ella misma se mostraba sorprendida por la reacción de su cuerpo en su vuelta a España.

"Llevo todo el día pensando qué quiero comer y no sabía qué era lo que me apetecía de verdad. ¿Y sabéis qué era lo que me apetecía? Arroz blanco con almendras. ¡Manda huevos! Lo que he estado comiendo tres meses", confesaba a sus seguidores.

Después de semanas muy duras en Honduras es habitual que el cuerpo muestre reacciones de rechazo, aunque lo habitual es que vuelva a la normalidad con el tiempo. Sin duda, estas declaraciones confirman, una vez más, que 'Supervivientes' es un concurso en el que los concursantes se someten a unas condiciones muy duras que van más allá del tiempo en la isla.