Palito Dominguín: el origen del nombre de la sobrina de Miguel Bosé y su objeto familiar en Supervivientes

Lucía Tristancho Dominguín, más conocida como Palito, es una de las concursantes que se encuentra en 'Supervivientes'. Palito tiene 25 años y es hija de Carlos Tristancho y Lucía Dominguín. Palito es hermana de Jara y también, hermana de Bimba Bosé y Olfo por parte de madre. Por otra parte, también es sobrina de Miguel Bosé y Paola Dominguín y prima de Nicolás Coronado. Se denomina entre sus seres queridos y amigos Palito porque de niña le encantaba recoger palos de la dehesa extremeña.

Palito pertenece a la familia Bosé, toda una saga de cantantes, modelos, actores, bailarines y aristas. Esta joven, como no podía ser de otro modo, también se decantó por el arte ya que estudió el Bachillerato en Brighton. Allí se especializó en Música, Fotografía y Arte. Poco tiempo después decidió estudiar Bellas Artes en Bournemouth, en Reino Unido. Al acabar sus estudios, volvió a España y se instaló en Barcelona con su novio Harry.

Su vida está muy ligada a la moda y ha ejercido como modelo para Montesinos, Schlesser, Ruiz de la Prada o Cortés, entre otros. Asimismo, también ha dado sus pequeños pasos en el mundo de la interpretación y el arte, en el que destacan sus bordados con motivos naturales.

Ahora está viviendo una auténtica aventura y será más conocida para el público por su aterrizaje en la mediática isla de 'Supervivientes'. Sobre esta aventura decía estar muy ilusionada poco antes de viajar a Honduras: "Estoy superemocionada, superansiosa, con miedo... pero espero que me apoyéis, estoy deseando ir", expresaba antes de arrancar su primera aventura televisiva.

LOS OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA BOSÉ QUE HAN FORMADO PARTE DE REALITIES

Es la cuarta miembro de su familia que participa en un reality. Su madre y su primo Coronado estuvieron en la última edición de 'MasterChef Celebrity'. Además, su hermano Olfo estuvo en 2009 también en 'Supervivientes' y 'Ven a cenar conmigo'. Una saga familiar que siempre ha estado muy ligada a los focos y a la opinión mediática.

Su inolvidable hermana Bimba Bosé, tristemente fallecida, también participó en 'Levántate All Stars' y su tía, Paola Dominguín, se inició como presentadora en 'Sábado Noche'.

"Nunca he vivido en una ciudad, me crié en el campo y cuando fui a Inglaterra viví en lugares pequeños y a las afueras. Y sí, cerca del mar. Preferí Barcelona en lugar de Madrid para hacer la prueba, ya que no es tan grande", aseguró en una entrevista para el diario La Vanguardia.

En estos instantes, Palito vive una experiencia vital inolvidable en Mediaset pisando fuerte, ya que metió en su maleta un bañador customizado y un pañuelo de su abuela fallecida que asegura que le da buena suerte.