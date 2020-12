Rafael Amargo es uno de los personajes de la semana debido a la detención que sufrió por presunto tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La atención mediática ha recaído sobre el bailaor, que acaba de estrenar su versión de ‘Yerma’ en Madrid, pero también sobre su familia.

Los seres más queridos de Amargo no están pasándolo nada bien debido a toda la especulación y expectación creada en torno al caso. Para muestra, el incidente protagonizado este sábado por su padre, Florentino Amargo, con una reportera de ‘Socialité’. Fruto del nerviosismo, el progenitor del bailaor se encaró en varias ocasiones con Giovanna González e incluso le arrebató su micrófono.

Como la escena fue de todo menos agradable, Florentino ha vuelto a tener cabida en Telecinco para pedir disculpas. Lo ha hecho ante Emma García, en ‘Viva la vida’.

El padre de Rafael Amargo aclara los motivos que le llevaron a protagonizar su altercado con ‘Socialité’

“Siento mucho lo ocurrido, entiendo el trabajo de los reporteros y cámaras, pero que entiendan el dolor de un padre y una madre”, han sido las primeras palabras de Florentino Amargo en su conversación telefónica con García. A pesar de todo, el padre de Rafael Amargo considera que “el 90% es mentira”, en relación con los distintos comentarios sobre la polémica relativa a su hijo.

“Quiero pedir perdón si en algo me he pasado pero es por los nervios, la situación y el agobio que nos están dando. Pido disculpas, pero pido que por favor nos dejen de agobiar”, ha exigido. “Estoy pasando dos cáncer y tengo una traqueotomía, que me cuesta trabajo hablar, pero no es mi intención, en mi nombre y de mi familia, pedimos perdón, disculpas si algo he hecho mal”, ha insistido Florentino Amargo.

“Por favor, hay un juicio y no sabemos si mi hijo es inocente o no. Me duele mucho como padre”, ha sentenciado el padre del bailaor. Ante estas explicaciones, Emma García ha querido solidarizarse con él: “La presión ha podido con usted. El cámara y la reportera no tenían culpa de esos nervios que usted estaba pasando. Y cuando uno hace algo mal, tiene todo el derecho a arrepentirse y a pedir disculpas. Creo que es lo mejor que puede hacer en estos momentos, y su hijo y el cámara y la reportera se lo van a agradecer, Florentino”.

El programa 'Socialité' ha vivido este sábado, 5 de diciembre, un momento muy complicado cuando una de las reporteras ha sido increpada por el padre de Rafael Amargo.

Giovanna González, la reportera, y un cámara del equipo de María Patiño, se encontraban en el portal de la casa del artista, que esta semana ha sido protagonista por ser detenido por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas.

El bailarín se encuentra en casa, en libertad provisional a la espera de ser juzgado. El padre de Amargo ha salido de la casa y ha empezado a amenazar la reportera con llamar a la policía y le ha increpado, gritándole a la cara.

El padre de Rafael Amargo y Giovanna González en directo en Socialité



La reacción de María Patiño

Desde el plató de televisión, la presentadora no podía creer a lo que estaba viendo. “Ya está, ya está, vámonos de ese lugar. Es inaudita la falta de educación de este señor”. El padre del bailarín incluso llegó a quitarle de forma violenta el micrófono a la reportera intentando tirarlo al suelo.

La reportera siguió haciendo su trabajo, “desde el máximo respeto y absoluto”. Incluso en el momento en el que la reportera se alejaba del portal de la casa, el padre de Rafael empezó a seguirla y a increparla.

La amenaza del padre de Rafael Amargo

Unos minutos después, el padre del bailarín ha salido de la casa junto a su mujer y la reportera ha intentado hablar con la madre de Amargo. El padre se ha aproximado entonces a la periodista con el puño en alto y le ha amenazado: "¿A qué te pego un puñetazo?".

A partir de ese momento la periodista decidió alejarse definitivamente de los padres de Amargo pero el progenitor continuó siguiendo a la reportera y tuvo palabras también para la presentadora, María Patiño. “Eres una sinvergüenza” llegó a decirle el padre de Rafael Amargo.

Rafael Amargo, protagonista en el 'Deluxe'

“No hay manera de dialogar y de conversar con este señor, no insistas más” le dijo María Patiño desde el plató. "Los que nos dedicamos a esto y no nos balanceamos a favor de nadie, tenemos que pagar este impuesto [...] Yo espero que Rafael Amargo mantenga esta noche las formas, porque si no habrá problemas" ha dicho la presentadora del programa de fin de semana de Mediaset, recordando a los espectadores que este sábado el granadino se sentará en el 'Deluxe'.