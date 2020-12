Rafael Amargo da plantón a 'Sábado Deluxe': así ha sido el tira y afloja que termina con "su peor baile"

Todo estaba preparado para que Rafael Amargo se sentase ante las cámaras de‘Sábado Deluxe’ tras la polémica generada por su detención esta semana. Sin embargo, el bailaor ha acabado dando plantón a Jorge Javier Vázquez y a su equipo este mismo sábado por la tarde. Su decisión ha motivado que el programa de Telecinco haya tenido que reestructurar todos sus contenidos a toda prisa: Amargo se ha negado a presentarse en Mediaset apenas dos horas antes de que arrancase el programa.

El bailarín Rafael Amargo. EFE/ Luca PiergiovanniLuca Piergiovanni

El propio Jorge Javier Vázquez ha explicado cómo fue toda la negociación con Amargo para conseguir entrevistarle en prime time. El viernes de madrugada, la entrevista empezó a peligrar: su abogado aludió al nerviosismo del bailaor como motivo. A primera hora de la mañana de este sábado, ni letrado ni cliente dan señales de vida.

Un rato después, la directora de ‘Sábado Deluxe’ consigue dar con Amargo, que recapacita (aunque sigue nervioso) y afirma que sí acudirá a los estudios de Telecinco. Se ha tranquilizado tras conocer las condiciones de la entrevista, pero tiene que interrumpir la llamada porque alguien del teatro en el que estrena su versión de ‘Yerma’ le requiere.

Promete volver a llamar, pero nunca lo hace. Deja de contestar al equipo de ‘Sábado Deluxe’ y vuelve la incertidumbre. El siguiente paso lo da su mujer, Luciana, que confirma definitivamente que Amargo no va a acudir al programa. No obstante, el abogado del bailaor deja la puerta abierta a que su cliente reconsidere su decisión: quizá vea las cosas de otra manera una vez que haya terminado el estreno de ‘Yerma’.

Pero eso no ocurre. A las 19:51 de este sábado por la tarde, el letrado deja claro, ahora y sin marcha atrás, que Rafael Amargo da plantón a Jorge Javier Vázquez y compañía. Es, en palabras del presentador, “su peor baile”.

Las reacciones no han tardado en llegar entre el equipo de colaboradores del espacio. “Me parece fatal […] No te comprometas […] Creo que tiene que ser un poco más humilde”, ha aseverado Belén Esteban.

“A mí no me sorprende. Me desagrada esta conducta […] Me parece muy desafortunado. Porque con haber dicho que no en un principio, ya no había habido ningún problema y no había perjudicado a nadie”, ha sido la opinión esgrimida por Kiko Matamoros al respecto de la polémica.