Paco González sigue los pasos de Herrera y es entrevistado en 'Sálvame': "Esto va a ser traumático"

Paco González, comunicador de 'Tiempo de Juego' en COPE, ha seguido los pasos de su compañero de trabajo, Carlos Herrera, y ha aparecido este martes en 'Sálvame' para dar su punto de vista sobre los difíciles días que nos ha tocado vivir, y lo complicado que es hacer radio de calidad en estas circunstacias.

Paco González en 'Sálvame': "Las más de 20.000 muertes pasarán como una de las páginas negras de la historia de nuestra generación"

Jorge Javier daba paso a su entrevista con Paco González comentando la dificultad que ha supuesto adaptar 'Tiempo de Juego' a estos tiempos del coronavirus, donde Paco y los suyos deben hacer más 15 horas cada fin de semana sin que haya deporte en marcha.

El mediático presentador confesaba al periodista de COPE, que el director de 'Sálvame', Alberto Díaz, estaba fascinado con el trabajo informativo que está realizando el programa de González cada fin de semana: "Hacemos un montón de horas, es verdad que de deporte hacemos más bien poco. Por ejemplo, el domingo pasado desde las 15h hasta las 23h creo que dedicamos 10 minutos al deporte, pero luego con la gente del deporte del asunto del coronavirus, eso sí, algo más. Hicimos de todo, de la reaparición espectacular de Pepe Domingo Castaño después de 4 semanas confinado y con lágrimas. Hablamos con médicos, expertos, con un técnico de los que van en ambulancia", comentaba sobre todo el trabajo que está realizando el equipo de Deportes COPE a pesar de las dificultades que supone el coronavirus y las medidas del Estado de Alarma.

Tras escuchar con gran interés todo lo que González contaba sobre 'Tiempo de Juego', Jorge Javier quiso saber cuando el comunicador se dio cuenta de la gravedad que iba a tener el coronavirus: "Yo muy tarde la verdad. Cuando anularon el Mobile de Barcelona yo decía 'es más el miedo que lo real'. También es verdad que vivíamos de informaciones que nos decían que era más o menos como una gripe, no nos volvamos locos. Nos dimos cuenta la última jornada que se celebró liga con público, el 7-8 de marzo. Decíamos '¿la estaremos cagando?', de hecho, cuando van 3000 seguidores del Altético de Madrid a Liverpool, en la radio estabamos comentando que les estabamos llevando el virus para allá. Ahí nos dimos cuenta que el virus nos iba a cambiar la vida a todos".

Paco, con más de 30 años de experiencia en el mundo del periodismo, está apostando por la vuelta del deporte, como uno de los síntomas que ayuden a la sociedad a poder salir de este trauma: "El fútbol no es importante en sí, es importante que mueve una industria importante. Pero yo creo que como inyección de moral que volviera. Es verdad que quizás los periodistas deportivos le damos más importancia a esto, es como si tuvieramos un horizontes con fechas que lo necesitamos todos. Todos seremos más felices cuando veamos un bar abierto, pero cuando veamos que el deporte vaya volviendo podremos pensar que cada vez está la normalidad más cerca. Las ruedas económicas tienen que volver a echar a rodar, y si vemos la del fútbol primero será un empuje para el resto".

Sobre una frase que Paco había pronunciado en antena "Va a haber más muertos por hambre que por el virus", el periodista de COPE se explicaba así: "Todos tenemos la mismo preocupación o eso creo, que no llegue el virus a los nuestros. Pero luego tenemos una preocupación extraordinaria por cómo se va recuperar esto, porque a todos los sectores ha llegado esto. Estamos todos con ese miedo, y me gustaría pensar que todo esto pasa por el asunto económico, porque por desgracia las más 20.000 muertes pasarán como una de las páginas negras de la historia de nuestra generación", comentaba lamentándose.

También han querdio reflexionar los dos periodistas sobre cómo se va a salir de estos, recordando las palabras de Carlos Herrera en el programa, en las que reconocía que los Españoles necesitan una buena noticia a la que agarrse: "Esto va a ser traumático. Tú en 'Sálvame' estás llamando a un periodista deportivo, cuando en la vida pensabas que ibas a hacer algo así", explicaba González mientras que Jorge Javier se jusficaba. "Y yo estoy llamando a médicos que viven en Nueva York, a expertos de la OMS que viven en Chile, estamos todos haciendo cosas extraorinariamente raras". Jorge Javier respondía a esta reflexión de Paco diciendo que durante la última semana "había recuperado el optimismo y que cuando todo eche a andar no va a haber quien nos pare, vamos a salir de esto seguro".

Finalmente Paco González intentaba terminar esta entrevista dejando un buen sabor de boca a los espectadores de 'Sálvame': "A mí no me gusta ser apocalíptico porque no podría vivir, yo necesito pensar que todo va a salir bien, pensar que quizás puede que este verano nos dejen irnos 15 días a la playa", terminaba con cierto tono de ilusión.

