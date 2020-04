La confesión de Jorge Javier a Herrera: "Vuelvo a ver tus entrevistas en YouTube"

Carlos Herrera ha participado este lunes en 'Sálvame', el programa estrella del canal de Mediaset, Telecinco. Durante unos minutos ha mantenido una distendida charla con el presentador del espacio, Jorge Javier Vázquez, con el que ha hablado de la situación actual que atraviesa España por la crisis del coronavirus.

Herrera y Jorge Javier comentan la salida de España de la crisis

El comunicador líder de la radio en España se ha mostrado preocupado por la situación que está por venir: "Una caída de la economía del 13% es una barbaridad por los gastos que vienen", aseguraba Herrera. "Nos vamos a endeudar más", advertía, para acto seguido analizar cómo iba a ser la famosa curva de la recuperación económica: "Será más una salida en 'u' que en 'v", afirmaba Herrera.

"Una buena noticia médica puede hacer que la inversión y los valores en bolsa se disparen en un sólo día", quería destacar la voz de las mañanas de COPE. Sobre el ahorro también ha querido hablar Carlos, que ha asegurado que "todo lo que nos hemos ahorrado en estos días puede activar el consumo", él mismo ha puesto ejemplos de cómo desde que está en casa gasta menos en la calle, aunque más de luz, por ejemplo.

¿Cómo ha sido la gestión política de la crisis?

Tanto Herrera como Jorge Javier han hecho un repaso a la situación política que ha vivido el país y que todavía sigue atravesando, con la sombra de una reedición de los Pactos de Moncloa sobre todos nosotros. "Trabajar mucho y establecer pactos nacionales, sinceros", esto es lo que haría falta según Herrera para poder llegar a ese entendimiento que hoy es tan necesario entre opciones políticas tan distanciadas. "Y pactos europeos que nos permitan afrontar un futuro difícil. La recesión es una realidad", remataba un Herrera que no quería dejar de valorar la internacionalidad de todo lo que está ocurriendo.

¿Quiénes han sido los mejores políticos?

Es ua pregunta que Jorge Javier Vázquez ha querido lanzar a Herrera directamente, sin titubeos, a lo que el presentador de 'Herrera en COPE' ha respondido de igual forma: "Almeida, ha sido un hombre prudente, no teatral, adecuado", y, ¿sobre el Gobierno? "En el Gobierno hay tres o cuatro elementos que me dan cierta seguridad", ha asegurado para justo después mojarse: "Margarita Robles, Nadia Calviño, el ministro Escrivá o Luis Planas. De otros momentos no puedo decir lo mismo", repasaba Carlos Herrera.

¿Cuál es el error que no le perdonaría al Gobierno?

Jorge Javier ha querido entrevistar de forma directa a Carlos Herrera, más acostumbrado a conducir estas situaciones, pero igualmente resuelto. "¿Cuál es el error que no se le va a perdonar a este gobierno?", inquiría el presentado de 'Sálvame', ante lo que Carlos iniciaba su respuesta con la siguiente reflexión: "No sabemos cómo lo hubieran hecho otros. La comparación en otros lugares no muy lejanos daña mucho la hoja de resultados", apuntaba, pero finalmente se decantaba por un error muy concreto: "Haber ido a remolque de las cosas le va a pasar factura. Veremos si es capaz de formar una unión parlamentaria sólida", anticipaba Herrera.

"La descoordinación que ha existido para conseguir el material sanitario", comentaba Herrera, además de echar en falta el "haber tomado antes las medidas en España". "El confinamiento ha sido fundamental para que los hospitales no se desbordaran. Si esa decisión se hubiera tomado antes, el resultado habría sido mejor", aseguraba Carlos.

¿Qué medidas echa en falta Herrera?

Y es que, además de lo anterior, Carlos Herrera no ha dudado en destacar cómo "los alemanes tienen un plan y los franceses", algo que durante un tiempo no ha visto el comunicador de COPE claro. "Estructurarlo [la desescalada] y la testificación de todos aquellos que lo han superado", ese es el plan que según Herrera se debería estar trazando, la desescalada estructurada y los tests para detectar quién ha pasado por el COVID-19.

¿Cuándo acabará el confinamiento?

Jorge Javier ha tratado de probar suerte con el comunicador de COPE y ha decidido preguntarle sobre cuándo acabará el confinamiento, cuándo podrá la gente salir a la calle. Carlos Herrera, siempre bien informado, ha asegurado que en un mensaje con un "un importante hombre de equipo de seguimiento de laboratorios", ha podido saber que existe una previsión que será progresiva y en distintas fases, limitando las reuniones de grupos de gente, al menos hasta julio. También ha confesado Herrera que es conocedor de que existen un número de vacunas sobre las que se está trabajando e invirtiendo mucho dinero.

La confesión de Jorge Javier a Carlos Herrera

Al final de la charla entre ambos presentadores, Jorge Javier Vázquez le ha hecho una confesión a Carlos Herrera. Y es que el presentador más popular de Telecinco no ha dudado en admitir que busca y revisita algunas de las entrevistas que Carlos Herrera ha realizado a lo largo de su dilatada carrera. Tanto es así que ha recordado una al socialista Alfonso Guerra en Canal Sur. Entrevista que aquí pueden ver: