Pablo Rivero: “Estaría encantado de hacer más series”

Paula Escalada Medrano

A sus 41 años y con dos décadas en televisión, el actor Pablo Rivero ya siente que ha perdido casi todos los miedos. Por eso dijo sí a meterse en las cocinas del concurso de pastelería Celebrity Bake Off (Amazon Prime Video), un show que le ha valido para mostrar en televisión su verdadera forma de ser y del que se ha proclamado ganador.

En una entrevista con Efe, el actor y escritor conversa sobre su paso por el talent show, que le ha servido para darse cuenta de que le gusta hacer proyectos distintos, sin miedo a exponerse.

Aunque todavía sigue considerándose cinéfilo y pureta, cuenta el actor de Cuéntame cómo pasó (donde interpreta a Toni Alcántara), que hoy por hoy cree que ya no es tiempo de demostrar su seriedad y le gustaría que lo buscaran para proyectos distintos y para hacer otras series.

Pregunta: ¿Por qué se animó a entrar en el concurso?

Respuesta: La propuesta me llegó justo cuando acababa de terminar la temporada pasada de Cuéntame. Entré en la dinámica del qué hago, porque tengo este punto divertido de ¿por qué no?, de experimentar y hacer cosas distintas. Pero me asustaba exponerme mucho porque no sabes nunca cómo va a quedar, ni si va a repercutir para bien o para mal en mi carrera. Pero vi en el programa británico a muchos actores que me encantan. Además, toda mi familia ve programas parecidos y siempre me habían dicho, tienes que ir a un programa de estos para que la gente te conozca porque tienen un concepto sobre ti de muy serio, muy relacionado con la serie, más intenso, y tú eres todo lo contrario.

P: ¿Se ha tomado tan en serio el concurso como aseguran los jueces?

R: Yo me lo tomé muy en serio. No es que fuera a ganar, pero no quería hacerlo muy mal. Supe que entraba en el concurso pocas semanas antes y lo único que sabía hacer era un brownie que me quedaba muy rico, pero poco presentable. Estuve aprendiendo en El Escorial, en el horno Paco Pastel. Fueron muy generosos conmigo, practiqué mucha manga pastelera. Después me dediqué a practicar, a buscar presentaciones, a estudiar por las noches fue muy intenso, divertido pero intenso.

P: Si le ofrecieran ir a otros concursos culinarios, ¿se animaría?

R: No lo sé, nunca puedes decir de este agua no beberé. Sí que es verdad que he desbloqueado y de repente sí me animo a hacer cosas distintas, a salirme de la parte más seria de los personajes. Hay una parte de libertad, que me importa ya un pie lo que piense la gente, que estoy relajado y al que le caiga bien, bien, y al que no, no pasa nada, y eso con 41 años está bien aprenderlo. Lo que estoy recibiendo son mensajes de cariño. Al final hay algo que la gente ve cuando estás tranquilo e intentando hacer las cosas bien. En la tele se ve todo, y la gente lo valora. Y eso me da libertad para decir que haría programas que en otro momento me hubiera dado más miedo y ahora estoy más libre.

P: Lleva dos décadas en televisión pero no se le hemos visto en muchos proyectos más allá de Cuéntame. ¿Por qué no ha hecho más televisión?

R: Es complicado porque la mitad del año estoy en un proyecto en el que todo el mundo sabe que estoy. Lo complicado es que se imaginen que puedes estar en otro sitio y compaginarlo. Sí ha ocurrido que ha habido cosas que no he podido hacer por fechas. Y no solo por Cuéntame, sino por mis proyectos teatrales. Ahora vienen muchos meses libres y a mí me encantaría, estoy totalmente abierto. Pero siempre tengo proyectos teatrales y hago cosas distintas, siempre tengo un proyecto literario que me produce mucha satisfacción. Pero vamos, yo estaría encantado de hacer más series.

P: ¿Su aparición en Celebrity Bake Off le puede servir para que lo vean con otros ojos?

R: Yo no lo hice por eso, lo hice porque me ofrecieron una experiencia, que a lo mejor en otro momento no hubiera hecho para que me tomaran más en serio. Y eso con 40 años ya no lo tengo que demostrar. Si esto trae que la gente me pueda ver en otro concepto y que de repente me puedan imaginar más en comedia o distinto físicamente, bienvenido sea. Pero no lo he hecho como una estrategia. Aunque siempre dicen que el trabajo llama al trabajo, así que ojalá.

P: "Cuéntame" ha cumplido 20 años. ¿Cómo cree que sobrevive la serie en este mundo audiovisual tan voraz?

R: Con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Los que estamos somos gente que valoramos mucho estar ahí, la fidelidad. Hay que ser agradecido y valorarlo, ser muy trabajador y analítico, analizamos todo el tiempo con el equipo de guiones lo que funciona y lo que no. Y querer arriesgar y evolucionar, que la serie no se quede estancada. Encontrar el equilibro para que la serie no se quede antigua pero tampoco cambie demasiado.