Pablo Puyol aclara si estará en el regreso de 'Un Paso Adelante' y cuál es su relación actual con el reparto

El actor malagueño Pablo Puyol ha querido desvelar este sábado en una entrevista en COPE si formará parte del reparto que compondrá el reparto de la mítica serie de Antena 3, 'Un paso adelante'. Y es que el grupo Atresmedia se apresuró hace unos meses a anunciar que, al igual que ya hicieron con la serie de adolescentes 'Física o Química' en la que los protagonistas se reunieron para una continuación más de una década después, hará lo propio también con el drama centrado en la escuela de interpretación, canto y baile y que se llamará 'UPA Next'.

Puyol, que se encuentra inmerso en proyectos de teatro, televisión y cine, estrena esta semana 'La Mancha Negra', un largometraje rodado en su Málaga natal y con un equipo de producción, dirección e interpretación puramente malagueños. Además, ha pasado recientemente por la ficción televisiva de TVE 'Servir y Proteger', donde ha demostrado que, a sus 46 años, mantiene un físico espectacular y unas capacidades interpretativas cada vez más pulidas, apostando por papeles cada vez más dramáticos.









Pablo Puyol, sobre si volverá para 'UPA Next'



El actor malagueño ha querido aclarar, ante el aluvión de preguntas de los fans que están esperando para verle en la secuela de 'Un Paso Adelante', sí podremos verle junto a sus ex compañeros en 'UPA Next'. “Que yo sepa no. yo estaría encantado de estar, pero no porque no han contactado conmigo”, responde tajante el intérprete, que asegura que no ha recibido llamada todavía por parte de la productora a cargo de la serie de AtresPlayer.

Precisamente sobre estos regresos de series antiguas y sobre el ejemplo de 'Física o Química', el actor malagueño es muy claro: “Me parece bien, no es algo novedoso, ha pasado toda la vida. Las películas cuando pasaban 20 o 30 años del estreno solía haber una revisión de la película original. Y ahora está pasando con las series. Me parece bien siempre y cuando se haga bien y tratando bien al producto anterior, encantado de la vida”.









La relación actual del reparto de 'Un paso Adelante'



Preguntado por su relación actual con sus compañeros de UPA, como Beatriz Luengo o Miguel Ángel Muñoz, Puyol explica que, aunque no es una relación extremadamente cercana, sí que mantienen todos contacto a pesar del paso de los años. “Sí, no es una cosa diaria, pero hablamos mucho. De hecho, con Miguel Ángel acabo de rodas una película el año pasado que está a punto de estrenarse, no sé si en el Festival de Cine de Málaga”, comenta a COPE el actor malagueño.

Y es que algunos ya se vieron las caras recientemente en el concurso 'Family Feuda' de Antena 3, presentador por Nuria Roca. Como el propio Puyol explica, “ahí estaban Dafne, Rául Peña, Natalia Millán y Mónica Cruz”, todas caras reconocibles de los inicios de UPA y que, desde luego, sirvió como ensayo para un posible reencuentro de los estudiantes de la prestigiosa "Escuela de Artes Escénicas de Carmen Arranz".