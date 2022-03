Pablo Motos deja clara su opinión sobre el bofetón de Will Smith en Los Oscar: "Me gustaría"

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha aprovechado el programa de este lunes en Antena 3 para dar su opinión sobre el incidente que tuvo lugar en la Gala de los Premios Oscar con el bofetón de Will Smith a Chris Rock, una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que ha generado multitud de reacciones.

Will Smith pidió disculpas este lunes a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock por darle una bofetada durante la gala de los Óscar del domingo, minutos antes de ganar el premio al mejor actor. "Mi comportamiento en los Óscar de anoche fue inaceptable e inexcusable", aseguró el actor en una publicación de Instagram.

Smith destacó que la violencia es "venenosa" y "destructiva" en todas sus formas y admitió que los chistes a sus expensas "son parte de su trabajo".

"Pero una broma sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", argumentó. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué", añadió.

En la gala, Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el Óscar al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.





Después de que Pinkett-Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Smith ante el desconcierto generalizado.



Esa frase fue censurada en la emisión televisada para Estados Unidos pero se escuchó perfectamente en otras partes del mundo. "Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", explicó Smith en su comunicado de disculpa.



El protagonista de "King Richard" también pidió perdón a la Academia, a los productores de la gala, a los asistentes y a los espectadores de todo el mundo.



"Me gustaría disculparme con la familia Williams y con la familia 'King Richard'. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso", concluyó.



Las palabras de Smith llegan horas después de que la Academia de Hollywood haya abierto una investigación para estudiar posibles acciones contra el actor.

Las palabras de Pablo Motos sobre Will Smith tras Los Oscar

Con todos estados encima de la mesa, Pablo Motos ha lamentado la actitud del actor y amigo suyo, señalando que cualquier tipo de violencia es injustificable, pero también ha pedido que se analice todo el contexto en el que se ha producido: "Es un tema muy delicado y entiendo que soy amigo de Will Smith y cualquier cosa que diga es sospechosa. El chiste no es para tanto pero desconocemos los detalles, si entre él y Chris Rock ya había tensiones anteriores que parece que sí.Desconocemos el nivel de sufrimiento que puede llevar su mujer por la alopecia y cómo le puede estar afectando a su salud mental y relación de pareja. Desconocemos lo alterado que puedes estar la noche en la que, después de toda una vida luchando, por fin parece que te van a dar un Oscar".

"Aunque quede claro que la violencia siempre es injustificable y que Will Smith ha metido la pata y seguramente el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro me gustaría que entendiésemos también otra parte. Chris Rock también tiene que saber que cuando tú usas la libertad de expresión en público tienes que asumir que vas a pagar un precio. La libertad de expresión no es gratis y lo sabemos todos los que estamos en esta mesa. Si eres Will Smith y alguien hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público quizá colapses y decides darle un bofetón en público. Es un arrebato, es una cagada y después te arrepientes pero estas cosas suceden muy rápido y cuando te das cuenta ya no tienen remedio", explicaba el presentador para por último destacar la buena persona que es el actor.