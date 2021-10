Pablo Motos sufre un accidente en pleno directo de 'El Hormiguero' : "Te has tirado"

Este jueves, 'El Hormiguero' cerró la semana con María Peláe.La cantante acudió al programa de las hormigas para promocionar 'Que vengan a por mí', una canción que habla de la situación de tensión actual que se vive en el mundo. Además, tal y como ha contado Pablo Motos, tenía muchas ganas de conocerla, ya que Juan del Val y él son grandes seguidores de su música. De la misma manera, reconoció que, normalmente, piensa en los programas para que le guste a los espectadores pero, esta vez, había sido para él.

Nada más recibirla en plató, el conductor del espacio de las hormigas no dudó en manifestar la gran admiración que siente por la cantante, lo que ya lo dejó claro en su visita del año pasado: "¿Eres consciente de la canción que has hecho? De cada 20.000 solo una sale así. Me la escuché diez veces seguidas en la oficina". "A mí me gusta el flamenco, pero la puse en la redacción del programa y Juan del Val se fue a la calle para escucharla mejor. Al volver exclamó: ¡Jo, qué tía! Todo esta noche es una excusa para escucharte en directo", reconocía Motos.

"Fue una necesidad de decir muchas cosas y surgió al ver una manifestación y la mirada de odio de unos muchachos contra los que se manifestaban. Nos estamos acostumbrando a perder la libertad de expresión a la hora de hablar", explicaba la cantante para aclarar el por qué del significado de su canción.









A raíz de esto, el comunicador quiso preguntarla por cómo se enfrenta a los comentarios de las redes sociales y si cree que es de valientes hablar con tanta libertad como lo hace ella. "Se nos está metiendo mucho miedo para no hablar con libertad, me dicen que tenga cuidado para decir algunas cosas…", aseguraba la invitada. Asimismo, la artista hizo mención a su nuevo proyecto televisivo, dado que se estrena como concursante de 'Tu cara me suena'.

"Eres flamenco hasta para eso"

Peláe ha confesado que es una gran fan de Chenoa, quien forma parte de la mesa de jurado del concurso de Antena 3: "No le he dicho nunca nada a ella. Tenía 10 años en aquella época, me hice muy fan, no le cogí manía a Bisbal cuando lo dejaron, pero lloré al compás que ella". Tras hablar de sus proyectos actuales y de algunos detalles de su vida privada, cedió a la petición de Motos y cantó en directo su nuevo single.

"Está canción, a mí me parece una canción especial. Hay veces que yo hago los programas con la única intención de que la gente se lo pase bien, pero, esta noche, esto es para mí", reconocía el presentador para dar paso a la actuación en directo de su invitada. Fue entonces cuando Motos no se dio cuenta y se tropezó con los altavoces que había en el plató, justo detrás del comunicador.

Esto provocó que Motos se tropezase y, cuando estaba a punto de caer sobre el suelo , fue agarrado por su invitado y los miembros del equipo. "¡No!", se le podía escuchar al presentador, dando por hecho que iba a terminar en caída. Sin embargo, logró evitarlo con la ayuda de los presentes. "Eres flamenco hasta para eso", bromeaba la cantante. "Quería salir así", decía Motos, muy irónico, para salir del paso y continuar con el programa. "Patadita por bulería", agregaba la artista, entre risas.