Pablo Motos revoluciona 'El Hormiguero' con una inesperada reflexión al cierre del programa: "Adiós a todo"

Pablo Motos se ha puesto, una temporada más, al frente de 'El Hormiguero'. El presentador se ha ganado el cariño del público que no se pierde su programa de lunes a jueves en las noches de Antena 3. Motos destaca por la naturalidad que muestra día a día en directo, como en esta ocasión, cuando ha cerrado el programa con una reflexión de lo más inesperada.

No es la primera ocasión que el presentador cierra su programa con un monólogo en el que manda un mensaje directo a la audiencia, invitando a la reflexión y sacando su lado más humano y sincero. "No me quería despedir sin pasarme de la raya", decía el presentador mirando de frente a la cámara y tomando una actitud más seria de la que acostumbra, para empezar.

Pablo Motos da la sorpresa por sus palabras al cerrar 'El Hormiguero'

Explicaba entonces que quería hablar de "nosotros de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser cuando nos ponen a prueba" y arrancaba su monólogo diciendo "hay muchas veces que tiene que venir una desgracia para que nos demos cuenta de que no somos el centro de la creación. Un volcán que parecía dormido se despierta y adiós tierras, adiós cosechas, adiós granjas, y para muchos adiós, a todo lo que era su vida hasta ayer", comentaba con tono serio y preocupado el presentador de Antena 3, haciendo referencia a la entrada en erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma.





Pablo Motos aprovechaba su monólogo para lanzar un mensaje de agradecimiento por la solidaridad que se está viendo en la isla. "Lo fácil sería decir que no somos nadie, pero no es verdad. Si somos alguien. Somos muchos somos las víctimas, pero también somos los héroes, somos toda esa gente que da su vida por salvar otras. Somos esa gente que en vez de huir se da la vuelta y acude a la tragedia ayudar gente que lucha contra el fuego, que se anticipa la lava, que socorre que abre sus casas que hace café y sopa, que lleva mantas que lleva ánimo que lleva aliento y compañía". Y recordaba también a los que más están sufriendo.

Para cerrar su sección, nueva en esta temporada, y cuanto menos llamativa, el presentador lanzaba unas contundentes palabras sobre las personas y la humanidad que las mueve en situaciones como está, destacando cualidades como la compasión o la valentía "que llevamos dentro y que desgraciadamente solamente sacamos fuera cuando sucede algo insoportable". Además pedía que "ojalá llegue un día en el que no tenga que darnos la naturaleza con un golpe de mar o de viento o de fuego para que seamos, para que nos decidamos a ser lo que en el fondo somos, porque en el fondo somos buenas personas".

Nosotros, lo que somos y lo que podemos llegar ser #SuárezCasasEHpic.twitter.com/5I7sw6BRSr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2021