Pablo Motos acepta la propuesta de Pilar Rubio que cambiará 'El Hormiguero' para siempre

Pablo Motos se pone cada noche al frente de 'El Hormiguero', donde lograr congregar a millones de personas, con las que comparte un rato de entretenimiento, humor y confesiones, según el invitado que acuda cada noche al programa. Esta semana, el presentador ha vivido uno de los momentos que más esperaba en las últimas semanas, poder volver a hablar con Antonio Resines. Lo ha hecho en directo en 'El Hormiguero' y el actor ha confesado cómo se encuentra tras haber estado más de 35 días ingresado en la UCI a causa de la covid-19.

El presentador ha recordado que Resines acudió al plató hace unas semanas, tras dar negativo en un test de antígenos, pero un día más tarde el actor dio positivo en una prueba PCR. Inmerso en su recuperación tras haber pasado más de 40 días hospitalizado, Antonio Resines vuelve a demostrar que es un hombre fuerte y lleno de vitalidad con muchas ganas de recuperar su vida anterior con la mayor rapidez posible.

Manifestantes pro Ayuso, ante la sede del PP: “Se la quieren cepillar porque tiene fuerza” Un numeroso grupo de manifestantes se ha congregado alrededor de la sede de Génova gritando consignas como "Ayuso sí, Casado no" Madrid 17 feb 2022 - 20:40

Este miércoles, Pilar Rubio ha vuelto a 'El Hormiguero' con las últimas tendencias en moda y maquillaje. La colaboradora ha llegado con un look lleno de colores, con combinaciones muy llamativas y un maquillaje bastante singular. Tras estar ausente durante varias semanas, Pilar ha sido recibida entre aplausos y se ha ganado al público con su sección. Desde el plató de Antena 3 ha revelado los mejores trucos para estar a la moda en los próximos meses y ha retado a Pablo Motos y Álex González, a un desfile de lo más particular.





La propuesta de Pilar Rubio a Pablo Motos

Sin embargo, en mitad de la sección, ha tenido lugar un momento para el recuerdo. De repente, Pablo Motos ha reparado en la cantidad de tatuajes que llevar Pilar en los brazos y le ha preguntado: "¿Te estás tatuando todos los discos que tienes?". La colaboradora, sorprendida por el comentario, ha respondido: "No se qué tengo raro, me regañas más que mi padre".

Además, ha aprovechado el momento para realizar una confesión. "Me falta lo próximo que me voy a tatuar, ya lo veréis. La semana que viene o la siguiente", ha asegurado. En ese momento, ha propuesto a Motos poder hacerlo en directo. El presentador se ha quedado sin palabras, mientras Trancas y Barrancas se han mostrado encantadas con la idea.

"Una hormiguita, por ejemplo", ha añadido Pilar. De repente, Pablo ha dicho, sin dudar, "lo compro", aceptando la propuesta de su colaboradora. Finalmente, Pilar no ha confirmado si lo hará o no y ha intentado desviar la atención, al ser consciente de lo que acababa de decir. "Bueno vamos a lo que vamos hoy, me he venido demasiado arriba. No quiero prometer nada, Pablo lo siento", ha concluido, para dar paso al siguiente punto de sus consejos de moda y maquillaje.