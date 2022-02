Lorenzo Caprile confiesa a Pablo Motos lo que piensa de su visita a El Hormiguero: "No ha sido tu mejor noche"

La noche del martes,Pablo Motos se volvió a poner al frente de 'El Hormiguero' y recibió a Lorenzo Caprile. El diseñador, uno los más importantes de la moda de nuestro país, fue al programa de Antena 3 para hablar con Trancas y Barrancas sobre su último trabajo como modista. Sin embargo, fue su entrada lo que más llamó la atención del presentador.

Nada más sentarse en la mesa, Caprile sacó su vena mas crítica, como la que muestra como jurado en 'Maestros de la costura', y dio su sincera valoración sobre la entrada de Motos al plató. "Pablo, en lo tuyo eres el mejor, pero como bailarín", comenzaba diciendo el invitado, señalando las habilidades del presentador en la coreografía que hace el equipo cada noche antes de entrar.

"Vaya, empezamos bien, eh", apuntaba Trancas entre risas. "Me vas a disculpar, pero... Te voy a mandar a la prueba de expulsión", bromeaba Caprile, haciendo una referencia al talent de costureros en el que participa en La 1. "No ha sido mi mejor noche", reconocía el conductor del espacio de Antena 3.

"Es que no ha sido mi mejor noche, Lorenzo", se lamentaba el presentador. "Desde luego que no", insistía el entrevistado. "Es que estoy acostumbrado a Ventosa, que le han operado...", se justificaba Motos, asegurando que su error se debía a que el compañero con el que suele bailar se ha tenido que ausentar. "Tu grupo de baile también deja mucho que desear", apuntaba el diseñador, destacando que Motos no era el único que lo había hecho mal.





Su opinión sobre Cristina Pedroche en las Campanadas

"Si quieres empezamos así, eh", reaccionaba el presentador. "Y El Monaguillo... Está muy feuco", opinaba Caprile sobre el colaborador. "¿Feuco? ¿Ves? Así has sido amable", reconocía el presentador entre risas, dándose así la razón. No obstante, este tono se mantuvo durante toda la entrevista. El modista y Motos se lanzaron pullas constantes al hablar de lo que cobraba uno por sus vestidos de novia y el otro por su caché en televisión.

De la misma manera, el invitado no dudó en dar su opinión sobre la lista de invitados de la semana: "Nos habéis ordenado en guapo, feo, guapo, feo... y Évole y yo somos los feos". Dejando las bromas a un lado, el invitado también habló sobre su último trabajo diseñando el vestuario del musical 'El tiempo entre costuras' y reveló detalles de la exposición ‘Lorenzo Caprile: tras el telón’. Al igual que no dudó en dar su opinión sobre los trajes de Cristina Pedroche en las Campanadas, ya que él ha vestido a Anne Igartiburu en más de una ocasión.

"Ella es ideal, jovencísima, él es un gamberro y es lógico que hagan eso. Todos los años le mando mensajes felicitándole", confesó sobre Josie. "Lo extraño sería que Anne y yo, que tenemos una edad y estamos en TVE, hiciéramos ese tipo de gamberradas. Uno tiene que saber muy bien dónde está y seguir un hilo conductor y una coherencia. Aún así, con Anne muchos años hemos arriesgado, con la manga alta, otro año con escote muy pronunciado..." , explicaba.

