Pablo Motos arranca a Miguel Ángel Muñoz su confesión más escatológica: “Me da vergüenza reconocerlo”

El actor Miguel Ángel Muñoz se sonrojaba visiblemente este jueves durante su entrevista en el programa 'El Hormiguero' en la que el presentador, Pablo Motos, le arrancaba la confesión más escatológica de su vida. El intérprete llegaba a confesar en ese momento que estaba sintiendo mucha “vergüenza” después de “reconocer todo esto”. Y es que Muñoz se lanzaba a contar una anécdota que le ocurrió en la maratón de Boston.

Pero antes, el presentador quiso sacar el gran éxito que está teniendo el documental que sacó el actor hace unos meses, '100 días con la Tata'. A raíz de esto, no dudó en preguntarle respecto a su edad: "¿Cómo llevas el tema de la vejez?". "Es uno de los grandes temas de mi vida, aceptar la vejez, mi tata es feliz a sus 97 años, no sé si seré capaz de ser como ella, es muy difícil cuando tienes una personalidad como la mía, que me gusta hacer muchas cosas, el deporte… Y tienes que aceptar que no podrás hacer eso", respondía el actor.









La anécdota más escatológica de Miguel Ángel Muñoz



Motos, muy directo, le preguntaba sin tapujos al actor: “Cuéntame cuando te cagaste corriendo una maratón”. Eso sí, el intérprete reconocía que esa no fue la única ocasión en la que se lo hizo encima, aunque sí que, en ese caso, no fue precisamente en los pantalones, aunque sí que se fue de vientre. “La verdad es que me he cagado varias veces encima. Me da vergüenza reconocer esto. Fue en la maratón de Boston pero no me lo hice en los pantalones”.

Tal y como relataba en 'El Hormiguero', Muñoz explicaba que “en la carrera estaba mal y en el kilómetro 9 vi a una chica que tuvo que hacerlo delante de toda la gente. Y me sorprendió, pensé ‘pobrecita’. Más adelante me empecé a encontrar mal y me acordé de la chica”, confesaba visiblemente ruborizado.

“Yo no lo hice delante de todos, pero cometí un allanamiento de morada y lo hice en un jardín. No tenía con qué limpiarme y lo hice con una hoja, me raspé lo más grande”, finalizaba Muñoz visiblemente avergonzado.









Miguel Ángel Muñoz y la vacuna del Covid



Lejos de éxitos de su Tata y anécdotas simpáticas, los últimos meses del conocido presentador y actor tampoco han estado sin salpicar por la polémica. El pasado mes de abril, el actor revolucionó las redes sociales tras publicar un vídeo recibiendo la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Las imágenes dieron pie a un bombardeo de críticas contra el actor. Muñoz aprovechó su estancia en Estados Unidos por motivos de trabajo y pidió cita para recibir su dosis, ya que, según explicó en sus redes sociales, el Gobierno de la Administración de Biden ofrece muchas facilidades.

"¡Feliz es poco! Venir a trabajar a USA y volver a España en un mes vacunado con las 2 dosis de Pfizer... ¡Qué suerte la mía! ¡Gracias al gobierno americano por ponerlo tan fácil para todo el mundo, al personal sanitario y especialmente a ‘Dolores’ que es quien me la puso! Aquí puedes elegir la vacuna que te quieres poner y hay infinidad de sitios habilitados para hacer tests y poner vacunas, todos gratuitos. A mí me tocó el en un supermercado CVS Pharmacy", explicaba el actor en su cuenta de Instagram.

Las reacciones no tardaron en salir. Muchos usuarios prefirieron tomárselo con humor e hicieron bromas con el hecho de que parecía que el presentador había sido vacunado en una papelería, mientras que otros le acusaron de saltarse su turno de vacunación.