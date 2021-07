Pablo Motos, muy crítico en 'El Hormiguero' al hablar del puesto de Toni Cantó: "Nos van a poner a parir"

'El Hormiguero' retrasó una hora el comienzo de su emisión con motivo del especial dedicado a 'Pasapalabra'. Pablo Motos entrevistó a Pablo Díaz tras hacerse con la victoria y resolver el Rosco al completo, por lo que a ganó 1.828.000 euros. Este fue un gran acontecimiento para la cadena, ya que era un momento muy esperado por los espectadores, por lo que no dudaron en pasarlo al prime time y alargar la noticia en el espacio de las hormigas.

Asimismo, el programa también fue muy llamativo al llevarse a cabo la última tertulia de actualidad de la temporada. Como es habitual, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca analizaron las últimas noticias de la actualidad junto al presentador. Esta vez, el debate estuvo protagonizado por Isabel Díaz Ayuso y Toni Cantó.

"Quería hablar de un tema más ligero, ósea Toni Cantó. Que no hace falta ni decirlo… Isabel Díaz Ayuso le ha nombrado director de la Oficina del Español en Madrid, ósea el español en Madrid… Hay más gente que Toni Cantó, porque no sé la experiencia que tiene él en este asunto", comenzaba diciendo el presentador sin dar crédito, lo que ya marcaba su opinión al respecto.

“La Oficina del Español es Toni Cantó al que le pagan 75.000 pavos. A través de una oficina que lleva él solo. De momento riqueza está creando la suya”, agregaba el conductor del espacio de Antena 3, aparentemente ofendido por la noticia. “¿Pero Toni Cantó no se quejaba de los chiringuitos?”, sentenciaba entonces Motos.

Cristina Pardo y Del Val no dudaron en tomar la palabra de inmediato y manifestar su indignación. Ambos aclararon que se trata de una oficina unipersonal, que es solamente él cuyo objetivo sería “defender el español y crear empleo y riqueza”. “Parece un poco Paco Martínez Soria”, señalaba Nuria Roca. "Como los políticos lo que dicen luego lo deshacen completamente, hacen oídos sordos y bueno pues están muy agusto con la corta memoria que tenemos todos. Es un poco vergonzoso”, agregaba la colaboradora.





"La defensa para justificar esto es que los del PSOE tienen no sé cuantos asesores. Esto no puede ser la justificación y siempre pasa de un sitio a otro. Viven de nuestro sectarismo. Y al final si tú eres de unos esto lo justificas más y si eres de los otros dices que esto no pasa nada. Esto es una golfería en este caso de Ayuso y Toni Cantó”, declaraba el escritor.

"Hay una cosa que tenemos que saber"

“Yo no soy una experta política pero es verdad que a modo personal a Toni Cantó le quitaron de las listas en el último momento, yo creo que le habrán puesto una oficinita para que haga algo por el español”, decía por su parte Tamara Falcó, quien siempre ha sido muy clara al reconocer que es una seguidora de Díaz Ayuso.

"No os da la sensación de que Díaz Ayuso como a Toni Cantó se lo impusieron, ella ha dicho… toma Pablo Casado esto es lo que hago yo cuando se me imponen las cosas. ¿Para quitárselo de encima?", cuestionaba Motos a sus compañeros. “Sobre esto hay una cosa que tenemos que saber. Ahora nosotros criticamos a Toni Cantó tres días, luego el tema de Toni Cantó se olvida y se lleva los 75.000 euros”, remarcaba el presentador.

“Este es el asunto. Osea en la mesa lo que se dice es nos van a poner a parir. Y hay alguien en la mesa que dice pues si se van de vacaciones se van a olvidar. Y tenemos una cosa que no hay que olvidar, que es que en este momento que hay que reconstruir un país que no ha salido todavía de la pandemia hay que tener especial cuidado donde se pone el dinero de todos", zanjaba el comunicador.