Un colaborador deja a cuadros a Pablo Motos por lo que saca de su pasado en 'El Hormiguero'

Este martes, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al frente de 'El Hormiguero'.Esta vez, fue el actor Daniel Brühl quien fue al espacio de las hormigas para promocionar su nueva película 'La puerta de al lado'. En esta ocasión, el intérprete debuta como director, además de protagonista del film. El largometraje podrá verse en cines desde este viernes, 19 de noviembre.

Después de la entrevista, de la sección de Trancas y Barrancas, y de la Ciencia de Marron, el presentador despidió al invitado para dar paso a la tertulia de los cómicos. El Monaguillo, Luis Piedrahita, Marron volvieron a sentarse junto a Motos para analizar la actualidad con un toque de humor. Además, esta vez, contaron con la participación de Jorge Salvador, quien se puso al frente de su sección, en la que sigue hurgando en el pasado de 'El Hormiguero' para encontrar "los fragmentos del programa que Pablo Motos querría olvidar".

El productor y socio de Motos se unió a la tertulia al final para desvelar el gran descubrimiento que había hecho en una librería: "El otro día estuve en una librería de libros antiguos y estaba buscando unos libros de historia. Y el dueño me dijo que dejara de buscar libros, que el que tenía que comprar era otro. Entonces, me enseñó un libro y era maravilloso. Y el libro que me da es 'La sonrisa del mirón', uno escrito por Pablo Motos".

De pronto, los colaboradores, muy sorprendidos, no pudieron contener la risa y comenzaron a analizar la portada y la contraportada del libro, mientras hacían bromas a Motos. "La portada me parece maravillosa porque se nota que es un escritor. Sales poniendo cara de 'señores, estoy aquí'. Con un tupé sensacional", comenzaba diciendo Salvador.





"Además de a faltarme al respeto, ¿A qué has venido?"



"Sí, sí. Tenía mucho pelo", reconocía el presentador. "Me siento mal porque no le compré el libro. Aproveché e hice la foto por delante y por detrás, en un momento que el librero se giró, y devolví el libro", confesaba el productor. "E hice una fotografía de la parte de atrás del libro", decía el colaborador para mostrar la imagen al público. "Los brazos cruzados de escritor, pero, si no os importa, me gustaría ver la foto completa", pedía.

"La pose de los pies, por favor", señalaba Salvador, haciendo hincapié en que Motos aparecía con las piernas cruzadas, y pidiendo un primer plano de ello. "Es que esta pose es imposible. Es una foto rebuscada", agregaba. "No me acuerdo bien, pero seguro que me parecía 'súper cool'", se justificaba el comunicador. "Pero bueno, además de a faltarme al respeto, ¿A qué has venido?", zanjaba Motos.

Fue entonces cuando Salvador explicó que traía un montaje de los mejores momento del presentador estando lesionado. "Para mí Pablo, eres un héroe de la historia, has venido al programa con el brazo en cabestrillo, con muletas, con un pie roto... Hemos preparado un vídeo con todas las veces que has venido herido a trabajar", explicaba.

"Es el tío de España que más días de asuntos propios tiene por gastar", aseguraba El Monaguillo. "En el primer vídeo se demuestra que más que un héroe, eres un pupas porque hicimos volar una barra de pan, te refugiaste debajo de un toldo, pero lo atravesó y te dio en la cabeza. Eso sí que es mala suerte", recordaba Salvador, entre risas.

Pablo Motos es un auténtico superhéroe ?? #DanielBEHpic.twitter.com/WyRHPV2GDX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 16, 2021