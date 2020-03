El gesto que se 'está cocinando' para dar las gracias a Amancio Ortega y que no gustará a Echenique

El coronavirus ha sacado a relucir el lado más solidario de las personas. Numerosas personalidades y empresas han donado dinero en estos últimos días para ayudar en la lucha contra esta enfermedad y han puesto a disposición de la sociedad recursos para producir material sanitario, gel desinfectante u otras importantes necesidades.

Una de las figuras más destacadas en estos actos de generosidad y compromiso es la de Amancio Ortega. El empresario gallego, dueño del gigante 'Inditex', se ha volcado en traer el máximo material sanitario posible a España. Su empresa, además, ha donado ya casi millón y medio de mascarillas y 75.000 trajes de protección. El material llegó hasta nuestro país a a través de un avión fletado por la empresa. Está previsto que en los próximos días, Inditex entregará otras 300.000 mascarillas, además de guantes o trajes.

Muchos han visto con buenos ojos la iniciativa emprendida por Amancio Ortega. Tanto que algunos lo ven como un posible candidato al Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Este sábado, Amancio Ortega estará de cumpleaños. El empresario gallego alcanzará los 84 años. Por ello, muchos usuarios de redes sociales están animando a salir al balcón a las 21.00h. para, mediante un largo y fuerte aplauso, agradecer su labor.

"28 de marzo, cumple de Amancio Ortega. Quedada para salir al balcón a las 21.00 horas para cantar cumpleaños y aplauso por su labor", reza el texto difundido esta semana por redes sociales. La convocatoria ya corre como la pólvora en redes sociales y sólo queda esperar hasta el sábado para comprobar si es seguida masivamente o no.

Este sábado, 28 de marzo, es el cumpleaños de Amancio Ortega. Cumplirá 84 años.

*A las 21:00h saldremos al balcón a cantar el “Cumpleaños feliz”* y darle un aplauso por su compromiso con el sistema sanitario público de los españoles y en concreto contra el coronavirus.



CRÍTICAS DE ECHENIQUE Y MONEDERO A AMANCIO ORTEGA

Seguro que no participarán de ese aplauso destacados dirigentes de Unidas Podemos como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Pablo Echenique. El portavoz de la formación morada en el Congreso, que siempre se había mostrado contrario a las donaciones, animaba ahora a Ortega a seguir el ejemplo de otros millonarios como Bill Gates o Mark Zuckerberg y donar más dinero. Monedero, por otro lado, aseguraba que Inditex iba a despedir a 25.000 trabajadores fruto de la crisis del coronavirus. Algo que la propia cuenta de Zara en Twitter desmintió: "Hola, Juan Carlos. Gracias por tu opinión. Es importante aclarar que Inditex ha anunciado que no va a hacer ningún ERTE en estos momentos, va a preservar todos los empleos y sufragar todos los salarios. Puedes ver nuestra posición en la imagen adjunta. Un cordial saludo".

El último apoyo de Amancio Ortega ha llegado desde el propio mundo de la medicina. El célebre doctor Cavadas aseguró en una entrevista en televisión que no entendía las críticas hacia estas donaciones. "Hay cosas que son honestas y son beneficiosas, las haga quien las haga. Te caiga bien o te caiga mal. Una persona tiene su dinero privado, podría tirarlo, quemarlo o hacer cualquier cosa. Y lo dona a la Sanidad, lo dona al bienestar de otros semejantes. Eso, se llame como se llame quien lo haga, es digno y es elogiable. Y quien critique esto: 'es que la Sanidad no puede depender de limosnas', es que no tiene un familiar al que esta maquinaria le puede salvar la vida. Porque si lo tuviera, estoy seguro de que no diría una tontería de ese calibre", dijo en el programa "Liarla Pardo" de LaSexta

180 MILLONES PARA MATERIAL SANITARIO

Las grandes empresas españolas de la bolsa, Inditex, Santander, BBVA, Iberdrola y Telefónica han contactado entre ellas y con las autoridades sanitarias para coordinarse en la compra de material sanitario, iniciativa que han abierto a más empresas y con la que prevén captar al menos 180 millones de euros. "Se trata de un esfuerzo conjunto de coordinación, no de la creación de un fondo", han informado a Efe fuentes conocedoras de la iniciativa, que han subrayado que el objetivo es que las ayudas sean las que mejor respondan a las necesidades sanitarias y evitar duplicar esfuerzos, como, por ejemplo, que todas compren mascarillas o respiradores.

Cada empresa está analizando cómo puede ser más útil aportando proveedores y recursos, y se están complementando los esfuerzos en principio a través de la logística de Inditex, que es la que tiene canales abiertos desde China.

La idea inicial era que las cinco compañías que lideran el proyecto aportarán 25 millones de euros cada una para la compra de material, aunque la aportación de cada empresa dependerá de la capacidad de cada una. Según la misma fuente, se baraja que a corto plazo puedan reunir como mínimo 180 millones de euros.