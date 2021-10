Pablo Díaz reaparece en Antena 3 y aclara lo que de verdad piensa de Roberto Leal: "Doy fe"

'Pasapalabra' es uno de los programas más vistos de Antena 3, por lo que los concursantes que marcan un antes y un después en el programa por su agilidad, suelen convertirse en reconocidos personajes televisivos. Este ha sido el caso de Pablo Díaz. El concursante se ha convertido en uno de los míticos al llevarse uno de los mayores botes del programa. Después de más de 250 programas intentando completar el Rosco, Díaz logró llevarse el bote de 1.828.000 millones de euros.

Su continuidad en el espacio, provocó que consolidase una estrecha relación con Roberto Leal.Ambos debutaron casi a la vez en el concurso, por lo que compartieron muchas horas y buenos momentos. Tanto que la reacción del presentador cuando Pablo ganó el bote se hizo viral. Leal no pudo contener las lágrima y corrió a abrazar al que había sido su compañero durante meses.

Es por esto por lo que el concursante no ha dudado en reaparecer en 'Espejo Público', a través de una conexión en directo, para dar una sorpresa al presentador y mandarle un mensaje. El que fue concursante de 'Pasapalabra' ha querido entrar en directo para felicitar al periodista por hacerse con el Premio Ondas 2021 al 'Mejor presentador'.

"No hay persona que se lo merezca más. No solo es un profesional como la copa de un pino, porque no sabéis lo difícil que es presentar ‘Pasapalabra’. Además, tiene un corazón gigante y podéis dar fe de que tiene una humanidad increíble y hace sentir genial a quien está a su lado", decía el participante a Susanna Griso y a los colaboradores presentes en 'Espejo Público', ya que todo ellos comparten cadena con Leal y han coincidido en alguna ocasión con él. "Así que Roberto, de verdad, muchísimas felicidades. Me alegro un montón", agregaba.









Ante estas palabras, el presentador de 'Pasapalabra' se ha mostrado muy emocionado. En primer lugar, el comunicador parecía estar muy sorprendido por recibir a Pablo mediante una conexión en directo, a quien considera una persona muy importante en su vida al haber vivido junto a él su debut en el concurso. Este gesto ha emocionado a Leal, lo que se ha podido ver en sus vidriosos ojos.

"Hemos pasado un año juntos"

"Qué grande", reaccionaba Leal. "Muchas gracias Susanna por esta sorpresa, y a ti Pablo", se mostraba el presentador muy agradecido. "Fue uno de los primeros en felicitarme ayer y lo que te dije, te lo vuelvo a decir ahora delante de todo el mundo", comentaba el comunicador para, acto seguido, responder al ex concursante. "Al final es un premio a mejor presentador, pero es al presentador de ‘Pasapalabra’. Esto hubiese sido imposible sin la apuesta de la cadena, sin vuestra ayuda, sin la tuya, particularmente, que hemos pasado un año juntos, y de todos los compañeros", aseguraba Leal.

Por otro lado, Leal contó a Griso que lo primero que hizo al saber que había sido premiado era "pensar en su padre": "Mi primer pensamiento fue para mi padre, que falleció hace dos años. Me da pena que se esté perdiendo cosas que le están pasando a su hijo... Afortunadamente tengo a mi madre, familia y amigos para que lo disfruten".

"Se premia algo que es innato. Estamos en tiempos en los que la gente compra al que ve humano, al que si tiene que llorar, llora, al que si tiene que reír, ríe, al que si se equivoca no tiene que pedir perdón, porque no estamos salvando vidas, sino entreteniendo. No es un don. No sabría hacerlo de otra manera", explicaba, haciendo referencia a su forma de trabajar y por la que le han galardonado.