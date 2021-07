Pablo Díaz gana un bote de 1.828.000 millones de euros en 'Pasapalabra'

Por fin ha llegado el día. Pablo Díaz se ha llevado el bote de 'Pasapalabra' de 1.828.000 millones de euros. El mítico concursante, de 24 años, compartía esta mañana en redes sociales el siguiente mensaje: "Buenos días chicos. Hoy me he levantado y todas mis redes sociales están tal que así. ¿Alguien me puede decir qué pasa por favor?".

Buenos días chicos. Hoy me he levantado y todas mis redes sociales están tal que así. ¿Alguien me puede decir que pasa por favor? ???? pic.twitter.com/3b5B1JSQW3 — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) July 1, 2021

Más de 250 programas después, Pablo Díaz ha conseguido llevarse por fin el bote del formato que presenta Roberto Leal en Antena 3. Así, se ha llevado el tercer premio más elevado de la historia del programa. El mayor premio se obtuvo en 2007, cuando el concursante consiguió 2.190.000 euros.









La cadena de televisión se ha volcado en este acontecimiento y ha realizado todo un maratón para que los fans del concurso no se lo pierdan. Pablo Díaz acudirá al programa presentado por Pablo Motos, 'El Hormiguero', para conocer las primeras sensaciones del concursante. Este formato confirmaba que su invvitado era Díaz y su presentador apuntaba lo siguiente: "¿Por qué va a venir Pablo Díaz? ¡Lógica! ¿Por qué va a venir? No se puede decir..."

Mientras, Antena 3 adelantaba así el gran momento que hemos vivido este jueves en la pequeña pantalla española.

Sí, nosotros también nos hemos quedado sin respiración ??



Muy pronto en #Pasapalabra ?? pic.twitter.com/WkJwM5pep5 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 18, 2021

El tinerfeño ha sido el que ha participado en más roscos tras superar los 241 de Jero Hernández. En total, Pablo Díaz ha participado en 260 ocasiones en la histórica prueba final. De hecho también ostenta el título como el concursante más veterano de Pasapalabra a nivel mundial.









Récord tras récord que ha hecho que todos los espectadores celebren con Díaz la victoria del rosco que le ha otorgado un bote de 2.043.400 euros.

Así adelantó Pablo Díaz lo que tuvo que hacer para poder concursar en 'Pasapalabra'

El concursante contaba en una de sus últimas entrevistas el proceso que sigue Atresmedia para llegar a ser concursante del conocido programa. Un dato del que no se sabía nada y que ocurre, como es normal, detrás de cámaras.

"Tiene dos partes, primero dos roscos escritos en los que tienes que superar los 20 aciertos y si pasas ese corte tienes otro rosco oral para ver cómo te desenvuelves", arrancaba explicando. "Si superas esos dos, a la ‘Silla azul’ vas seguro, luego ya depende de ti ganarla o no. Eso sí, nunca sabes cuándo te van a llamar desde que haces el ‘casting’, igual puede pasar bastante tiempo”, apostillaba.