Pablo Díaz despeja dudas y publica un vídeo sobre su momento más esperado: este jueves en 'Pasapalabra'

El reinado de Pablo Díaz parece llegar a su fin en 'Pasapalabra'. El concursante que se encuentra rivalizando con Javier Dávila para ver quién se lleva el millonario bote del concurso presentado por Roberto Leal podría dejar de aparecer con la asiduidad que nos acostumbra en Antena 3. Y es que tanto desde la cadena, como él mismo, están dejando innumerables pistas sobre la más que posible victoria de Pablo Díaz.

Pablo Díaz, frente al bote millonario de 'Pasapalabra'

El horario de la programación habitual de Antena 3 ha dado un vuelco por completo y desde programas como 'El Hormiguero' ya se ha anunciado que este jueves habrá un invitado sorpresa. Algo que el propio Pablo Motos ha confirmado que no había hecho nunca en 15 años. Con estos mimbres, desde el propio canal ya llevan tiempo anunciado lo que todo el mundo ha interpretado como el día en el que Pablo Díaz ganará el bote que está en juego en 'El Rosco de Pasapalabra'.

Si faltaban pocos ingredientes para aderezar la noche que viviremos el jueves, el propio Pablo Díaz ha decidido compartir un vídeo que ha dado casi por zanjado el asunto sobre lo que se verá en 'Pasapalabra'. Al menos así ha sido como muchos lo han interpretado.

Pablo Díaz ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que muestra las veces que se ha quedado a un acierto de alzarse con la victoria en el concurso. Además del montaje ha indicado una fecha, 1 de julio, es decir, este jueves, planteando la pregunta con emoticonos sobre si esta vez acertará o no la última letra de un 'Rosco' que ya se le ha resistido en diversas ocasiones.





El hecho de que esta vez sea el mismo Pablo Díaz el que haya compartido el momento y lo esté proimocionando con tanto ahínco en las redes, anunciando incluso un vídeo en directo en su canal de la red social Twitch, parece confirmar lo que ya parece un secreto a voces: Pablo Díaz ganará el bote de 'Paspalabra'.

El detalle de 'El Hormiguero'

Una semana después de que empezasen las promociones por parte de la cadena, los rumores de la victoria de Pablo Díaz se han alimentado por un detalle que 'El Hormiguero' ha puesto sobre la mesa y que ha dado mucho qué pensar. Pablo Motos desveló que el invitado del jueves 1 de julio era sorpresa. Esto ha levantado las sospechas, dado que muchos creen que el programa podría contar con el concursante de 'Pasapalara' tras haberse llevado el bote. El resto de invitados fueron desvelados sin problema por el presentador: Antonio Dechent, Elena Furiase y Lolita Flores, y Lola Índigo. No obstante, se negó a contar quien visitará el plató el jueves.





Ante las caras de sorpresa, el conductor del espacio de las hormigas aseguró que no podía desvelar de que invitado se trataba. "No lo puedo decir, es un invitado sorpresa", aseguraba el presentador ante la insistencia de Trancas y Barrancas. "Pero, Pablo, nos lo tendrás que decir a nosotros por lo menos, que tendremos que preparar nuestras cosas", repetían las hormigas. "Es la primera vez en quince años que tengo que hacer eso por una sorpresa que no puedo decir", se plantaba Motos, levantando muchas especulaciones.